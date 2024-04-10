Ученые не обнаружили связь между приемом парацетамола беременными и аутизмом у детей

Прием парацетамола во время беременности не повышает риск развития аутизма, СДВГ и умственной отсталости у детей. Исследование об этом опубликовано в медицинском журнале JAMA.

Ученые использовали данные о почти 2,5 млн детей, родившихся в Швеции в период с 1995 по 2019 гг. Матери около 186 тыс. из них получали рецепт на парацетамол во время беременности, следует из реестра выписанных рецептов и отчетов акушерок. Этих детей также сравнивали с их братьями и сестрами, во время вынашивания которых мамы не принимали парацетамол.

По прошествии 26 лет исследования был выявлен небольшой уровень распространения аутизма, СДВГ и умственной отсталости среди всего населения. Однако исследователи не обнаружили связи между приемом парацетамола и указанными неврологическими заболеваниями.

«Мы надеемся, что полученные нами результаты помогут будущим родителям не беспокоиться при принятии решения о приеме парацетамола во время беременности», — передает слова одного из авторов исследования Рене Гарднер Каролинский институт.

В 2021 году журнал Nature Reviews Endocrinology опубликовал статью, в которой было сделано заявление о связи между приемом парацетамола во время беременности и повышенным риском развития аутизма, СДВГ и умственной отсталости. Однако авторы не проводили реальное исследование, сделав общее заключение на основе имеющихся научных изысканий, в том числе на животных.

В 2022 году на ряд американских лекарственных дистрибьюторов, в частности Walgreens, Walmart и CVS, подали 87 жалоб в семи штатах. Их обвиняли в продаже парацетамола, который якобы вызывал аутизм у новорожденных детей, если его принимали беременные женщины.