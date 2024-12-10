Ужесточения на рынке БАД коснулись только добросовестных производителей

Производителей биологически активных добавок (БАД) волнует вопрос охвата нормативного регулирования: например, каким образом «серый» рынок будет соответствовать новому производственному стандарту GMP для БАД, или для него он опять не будет обязательным, заявила председатель Совета директоров компании «Эвалар» Наталия Прокопьева, передает корреспондент «ФВ».

«Ужесточать законы можно сколько угодно, но пока эти нормы выполняют только добросовестные производители. Например, мы видим, что компании легко обходят маркировку, меняя статус продукта с БАД на пищевую добавку, концентрат. Этим же способом часть рынка уходит и от будущего закона о блокировке. Если это не БАД, то эти законы работать не будут. Соответственно, эффективность этих мер остается под вопросом», — сказала она.

Многие производители мелатонина, ранее зарегистрировавшие его как БАД, оперативно оформляют декларации соответствия на продукт в качестве комплексной пищевой добавки, отметила член подкомитета по развитию парафармацевтической отрасли Ольга Войналович. «Мы не знаем, что из себя представляет то, что называется комплексной пищевой добавкой. Мы не знаем, что содержится в изделиях, которые выпущены в форме таблеток и капсул. Пример — хорошо известный на рынке «Оземпик турбо», реализуемый маркетплейсами. Идеология таких производителей — мы продаем не продукт, а результат», — пояснила она.

Было ожидаемо, что как только вступит в силу запрет на ряд биодобавок, они уйдут в интернет с декларациями соответствия, добавил исполнительный директор Союза производителей БАД Александр Жестков. «Кроме того, эти компании в одну декларацию вписывают до 150 наименований продуктов. С точки зрения экономики эти условия сильно отличаются от тех, в которых работает добросовестный бизнес», — поддержал руководитель подкомитета по развитию парафармацевтической отрасли, генеральный директор ООО «Гео Органикс» Георгий Капанадзе.

Производители, работающие в рамках законодательного поля, остались с огромным объемом наработанных добавок, сказала директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. «Все добавки, которые продавались в аптеках, имели СГР, полученные в разных странах таможенного союза. Около пяти лет их оборот был разрешен, и в один момент они оказались вне рынка», — отметила она.

Отрасли необходим ряд кардинальных решений, резюмировал Жестков. «Один из обсуждаемый вариантов — ввести в маркировку комплексные пищевые добавки. Тогда эту продукцию не будут маркировать как не соответствующую законодательству и она не сможет обращаться на рынке. Профессиональным сообществом и регуляторами обсуждаются и другие варианты».

Участники рынка неоднократно выражали недовольство «серым» рынком БАД. Сомнительная продукция нередко продается через маркетплейсы, несмотря на заверение представителей онлайн-площадок, что они тщательно следят за карточками товаров. В Госдуме готовится ко второму чтению законопроект № 638771-8, который предполагает внедрение механизма внесудебной блокировки интернет-ресурсов, предлагающих продажу БАД, запрещенную законодательством о качестве и безопасности пищевых продуктов.

Пока же аптекам приходится изымать из продажи биодобавки, содержащие мелатонин и симетикон, другие игроки рынка продолжают их свободно реализовывать. «ФВ» провел эксперимент и не только заказал БАД на маркетплейсе, но и купил в розничном магазине спортивного питания.

О том, как товар прошел кассовый «барьер», читайте в материале «Игра не по правилам» в «ФВ» № 29 (1158) от 10.12.2024.