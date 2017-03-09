Южнокорейский дистрибьютор контрабандой ввез препарат против ожирения Saxenda в Китай

Издание Korea Biomedical Review, ссылаясь на многие источники, сообщило о том, что корейские регуляторы расследуют деятельность дистрибьютора, которого подозревают в нелегальном ввозе Saxenda в Китай.

Официальный представитель Novo Nordisk подтвердил, что компании известно о данном инциденте, но отказался от комментария по поводу планов лонча Saxenda в Китае.

В Novo Nordisk ничего не знали об инциденте до тех пор, пока корейские регуляторы не начали его тщательное расследование, и считают, что это произошло потому, что очень трудно контролировать деятельность посредников второго и прочих уровней, занимающихся перепродажами лекарственных препаратов. Компания намерена предпринять все усилия для того, чтобы впредь не повторять подобных ошибок.

В то время как Saxenda официально отсутствует на китайском рынке, противодиабетический препарат-блокбастер Victoza, содержащий то же самое действующее вещество – liraglutide – был одобрен в Китае в 2011 г., а в прошлом году был включен в систему лекарственного возмещения этой страны.

Saxenda был одобрен FDA в конце 2014 г. и выведен на рынок Республики Корея в июле прошлого года. Препарат демонстрирует быстрый рост продаж наряду со всеми франчайзинговыми агонистами GLP-1 от Novo Nordisk. За первые 9 мес. 2018 г. продажи Saxenda выросли на 53% в местной валюте, составив 2,64 млрд. датских крон (402 млн долл.). Как указано в финансовом отчете Novo Nordisk за III квартал с.г., рост продаж препарата внес свою лепту в своеобразное развитие бизнеса компании в Японии и Корее. Korea Biomedical Review отмечает, что высокий спрос на препарат приводил к тому, что объемы его поставок в Корею быстро «истощались», – и это настроение рынка, если только не сам препарат, распространилось на соседний Китай.

Южнокорейский фармдистрибьютор Zuellig Pharma («Цюллиг Фарма») – одна из крупнейших компаний в Азии, работающих на рынке услуг для здравоохранения. Он сотрудничает в сфере дистрибуции и логистики с некоторыми крупнейшими биофармацевтическими компаниями, в числе которых – Roche («Рош»), GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКлайн»), Pfizer («Пфайзер») и Merck & Co. («Мерк энд Ко.»; известна в Азии как MSD). В 2010 г. бизнес Zuellig Pharma в Китае было куплен компанией Cardinal Health («Кардинал Хелс»).

В Китае все незарегистрированные лекарства считаются контрафактными, и продающим их компаниям может грозить тюремный срок до трех лет, а в случае смерти пациентов дело может дойти до смертного приговора.