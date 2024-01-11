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Умер один из...

Умер один из разработчиков вакцины «Спутник V»

11.01.2024
17:03
Артем Косенок
В Центре им. Гамалеи сообщили о смерти одного из создателей вакцины «Спутник V». Бывший главный научный сотрудник и руководитель отдела генетики и молекулярной биологии бактерий центра Борис Народицкий умер в возрасте 82 лет.
Фото: gamaleya.org

Разработчик платформы, на которой сделана вакцина «Спутник V», Борис Народицкий умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщил РИА «Новости» директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Да, вчера скончался Борис Савельевич. Он был разработчиком платформы, на которой сделан «Спутник» <…>. Для меня это громадная потеря, я никогда не скрывал, что по всем научным проблемам и научно-организационным вопросам советовался с ним», — сказал Гинцбург.

Прощание состоится в субботу, 13 января, в траурном зале ЦКБ, добавил Гинцбург.

Борис Савельевич Народицкий с 2002 года работал в Центре им. Гамалеи, где был главным научным сотрудником и руководителем отдела генетики и молекулярной биологии бактерий. С 2017 года являлся заместителем директора по научной работе Института вирусологии имени Д.И. Ивановского. Доктор биологических наук, профессор.

Ранее сообщалось о смерти еще одного разработчика вакцины — старшего научного сотрудника Центра им. Гамалеи Андрея Ботикова. Он был убит в ходе бытовой ссоры в марте 2023 года в Москве. Обвиняемый в его убийстве 29-летний Алексей Змановский был задержан. В ноябре Следственный комитет по Москве завершил расследование этого уголовного дела.

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