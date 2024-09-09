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Управляющий начал оспаривать...

Управляющий начал оспаривать сделки «Годовалова» на 2,5 млрд руб

09.09.2024
18:37
Дина Коблова
Конкурсный управляющий ООО «Годовалов» начал оспаривать сделки, совершенные топ-менеджментом перед банкротством. По данным «Коммерсанта», он потребовал признать недействительными решения о перечислении средств на сумму почти 2,5 млрд руб. Самый крупный перевод — 1,745 млрд руб. в пользу банка ВТБ.
Андрей Годовалов

Конкурсный управляющий ООО «Годовалов» начал оспаривать сделки, которые совершил топ-менеджмент предприятия перед банкротством. Как сообщает «Коммерсантъ», в рамках дела о банкротстве были поданы заявления с требованием признать недействительными решения о перечислении средств на сумму почти 2,5 млрд руб.

Самая крупная сумма сделки в 1,745 млрд руб. оспаривается в пользу банка ВТБ. Деньги перечисляли с апреля по июль прошлого года. В числе других спорных платежей: перевод 436 млн руб. Сбербанку и 114 млн руб. банку «Северный морской путь». Кроме того, управляющий также просит признать недействительной сделку по перечислению 14 млн руб. в пользу сына бизнесмена — Филиппа Годовалова.

В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал банкротом совладельца дистрибьютора «Годовалов» и аптечной сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова, а затем и его делового партнера Николая Шаврина. В отношении обоих предпринимателей ввели процедуру реализации имущества.

В августе имущество обанкротившихся владельцев ООО «Годовалов» подготовили к продаже. Общая стоимость 32 лотов составила более 439 млн руб.

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