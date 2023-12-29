Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиКарьера
Юрист обозначила ограничения...

Юрист обозначила ограничения для привлечения работников к сверхурочному труду

29.12.2023
17:45
Сергей Рякин
Работа в выходной и сверхурочный труд требуют не только согласия сотрудника и повышенной оплаты. Они возможны лишь в конкретных случаях, которые указаны в ТК РФ, и их еще необходимо обосновать и оформить. Это зона особого риска, считают юристы. 
Фото: cookie_studio/Freepik

Привлечение работников к сверхурочному труду или работе в выходной — зона особого риска для работодателя, подчеркнула в своей авторской колонке в «ФВ» управляющий партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина. Если компания не докажет свое решение, практика встает на сторону работника.

Сверхурочная работа возможна лишь в конкретных случаях, которые указаны в ТК РФ, и ее еще необходимо обосновать и оформить, отметила Кожемякина.

По закону работа в выходные и праздники запрещена, добавила Кожемякина. Привлечь можно в четко ограниченных случаях, которые перечисляет ст.113 ТК РФ. «Закон не регламентирует, как часто можно привлекать к дополнительным работам в выходные. Но практика показывает, что такой труд обязательно надо обосновать важными причинами и он не должен быть регулярным и постоянным», — констатировала она.

Подробнее читайте в «ФВ» № 30 (1129) от 26.12.2023 в материале «Внерабочее время».

Читать материал полностью

26.12.2023
Внерабочее время
Когда можно привлечь к работе в выходной или сверхурочной работе
Фармацевтический вестник №30 (1129) / 2023

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.