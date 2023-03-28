Уровень исполнения расходов по госпрограмме для фармпромышленности составил менее 81%

Госпрограмма «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» вошла в четверку проектов, чей уровень исполнения расходов менее 95%. Так, за минувший год он составил 80,8%. Об этом говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета, опубликованном Счетной палатой России.

Для сравнения: в 2021 году он был еще меньше – 75,2%. В декабре 2022 года уровень исполнения расходов по госпрограмме составил 31%.

По госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» также отмечено уменьшение бюджетных ассигнований сводной росписи по сравнению с показателями, утвержденными Федеральным законом № 390. Сумма сократилась на 37,8% – на 1,8 млрд руб.

В марте 2022 года правительство утвердило постановление, согласно которому промышленные компании и ИП, которые пострадали от введения санкций, смогут получить отсрочку исполнения ряда обязательств по просубсидированным проектам. Мера, в частности, распространяется на предприятия, получающие господдержку в рамках программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Это позволит снизить нагрузку на производственный цикл и сохранить его устойчивость, сообщили тогда в правительстве. В январе правительство расширило условия получения отсрочки по реализации проектов для фармпромышленности.