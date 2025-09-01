Утверждена программа развития Центра генетических ресурсов микроорганизмов 

Правительство утвердило Программу развития Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов на 2025–2031 годы. Распоряжение № 2382-р от 29.08.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Цель программы — формирование инфраструктуры и условий для эффективного и рационального использования генетических ресурсов микроорганизмов для научно-технологического развития России. Заказчиком-координатором выступает Минобрнауки, а исполнителем — Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт».

На финансирование программы из федерального бюджета выделят 9,335 млрд руб. Также возможно выделение дополнительных средств. Так, например, в 2027 году дополнительно может быть выделено 1,074 млрд руб.

Для реализации программы будут созданы:

национальный каталог особо ценных образцов генетических ресурсов микроорганизмов;

централизованная информационная система для учета биологических коллекций для ведения каталога.

Будут проводить исследования в области сбора, хранения, оценки и использования генетических ресурсов микроорганизмов, развивать промышленную микробиологию. Также построят современные лаборатории и закупят оборудование, в том числе для высокопроизводительного секвенирования. Еще в рамках реализации программы подготовят научные кадры.

Документ подготовлен в соответствии с указом президента от октября 2024 года.

Ранее Минобрнауки подготовило изменения в устав НИЦ «Курчатовский институт». Согласно им, институт займется разработкой и производством лекарств. Исследовательский центр наделят правом проводить доклинические и клинические испытания препаратов, а также создавать биотехнологическую продукцию для медицины.