В 2023 году наибольшим спросом пользовались аналоговые ртутные термометры

На розничном рынке России (включая онлайн-канал) в 2023 году было продано 9,9 млн штук медицинских термометров на сумму 3,3 млрд руб. (в розничных ценах, с учетом НДС). За год натуральный объем продаж сократился на 12%. Рублевая динамика тоже уходит в минус, здесь относительно 2022 года падение на 15,7%. Такие данные приводят в аналитической компании RNC Pharma.

Динамику в целом определяло сокращение спроса в офлайн-канале, здесь объем продаж сократился на 19% в рублях и на 15% в натуральных единицах. Сегмент электронной торговли заметно вырос как в рублях (+16%), так и в штуках (+23%), но общий объем тут пока сравнительно невелик – онлайн формирует всего 11% продаж, что не позволяет обеспечить рост категории по ритейлу в целом.

На рынке представлено две ключевых категории медицинских термометров: аналоговые и электронные, обе в минувшем году демонстрировали сокращение спроса, отмечают аналитики. Натуральный объем продаж аналоговых приборов относительно 2022 года сократился на 10,8% в штуках, электронные потеряли 13,5%. Интересно, что аналоговые приборы в 2023 году заметно подешевели: средняя стоимость сократилась на 7,4%. При этом ценник на электронный тип термометров почти не изменился, хотя и здесь фиксировалась коррекция в минус, но она не превышала 0,6%.

Электронные приборы можно условно разделить на контактные и инфракрасные, общие тенденции потребления по данным категориям в 2023 году практически не различались, снижение спроса было почти синхронным. Аналоговые приборы делятся на ртутные и безрутные (на основе сплавов металлов: галлия, индия и олова). И здесь в 2023 году классический тип приборов, на основе ртути, единственный продемонстрировал положительную динамику продаж (+0,2% в штуках). Такие приборы выгодно отличаются от безртутных аналогов легкостью стряхивания, в итоге потребители предпочитали их более безопасным аналогам на основе сплава, даже несмотря на то, что последние в рознице стоят примерно на 15% дешевле.

В группе электронных приборов абсолютными лидерами с точки зрения денежного объема продаж выступают компании A&D и B.Well. Рублевые объемы у них почти идентичны (с разницей в 6 млн руб.), при этом обе компании демонстрируют сокращение денежного объема продаж на 8 и 3% соответственно. Натуральные различаются существенно: японская компания в 2023 году реализовала почти на 200 тыс. приборов больше. Максимальную динамику в группе по итогам прошлого года продемонстрировала китайская «Кофоэ Технолоджи Девелопмент». За год продажи выросли в 9 раз, компания реализует в России модель инфракрасных термометров KF-HW-001. Второй с точки зрения динамики результат у немецкой Braun: производитель показал почти пятикратный рост продаж в рублях. Здесь уже значительно более широкий портфель, но основной вклад обеспечили тоже бесконтактные приборы, в частности модель IRT6520 ThermoScan 7.

По группе аналоговых термометров есть важная особенность: большинство приборов реализуется в качестве ноунеймов, на них в прошлом году приходилось порядка 69% продаж. Интересно, что небрендированная продукция представлена как в онлайн-, так и в офлайн-канале, правда, в последнем их доля все-таки несколько ниже, подчеркивают аналитики.

Что касается брендов, то по итогам 2023 года лидировала с точки зрения денежного объема продаж британская Meridian Medical Products. Второй результат принадлежит российскому «Термоприбору», причем разница здесь минимальная (приблизительно 1,3 млн руб.), обе компании демонстрировали сокращение продаж на 1 и 4% соответственно. Максимальный прирост по категории аналоговых медицинских термометров в 2023 году показала компания Amrus (рост на 39% в рублях), основной вклад в динамику внесла модель TVY-130.

Объем продаж медицинских термометров по типам на розничном рынке России в денежном (рубли, розничные цены, включая НДС) и натуральном (штук) выражении