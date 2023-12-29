В Белоруссии зарегистрировали вакцину от COVID-19 собственного производства

Министерство здравоохранения Белоруссии заявило о создании собственной вакцины от COVID-19. Препарат зарегистрирован в Центре экспертиз и испытаний Минздрава.

«Завершены клинические испытания отечественной вакцины против COVID-19. Сегодня реализован значимый для Республики Беларусь проект, итогом которого стало создание отечественной инактивированной цельновирионной вакцины для медицинской профилактики COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства (цитата по ТАСС).

Среди разработчиков вакцины научно-практические центры эпидемиологии и микробиологии, трансфузиологии и биомедицинских технологий, «Лотиос», Белорусский государственный медуниверситет, предприятие «Белмедпрепараты», Институт физиологии Национальной академии наук, ОАО «БелВитунифарм».

О том, что в Белоруссии начались доклинические испытания вакцины от COVID-19, стало известно в декабре 2022 года. Сообщалось, что для производства препарата по полному циклу на предприятии «БелВитунифарм» строится новый завод.

Ранее в Белоруссии вакцинировали российскими и китайскими препаратами. В конце июля 2022 года Минздрав республики также зарегистрировал кубинскую вакцину против COVID-19 Soberana Plus.