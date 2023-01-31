В Центре им. Гамалеи раскрыли подробности о новой вакцине от COVID-19

Новая вакцина Центра им. Гамалеи от COVID-19 будет предназначена для детей от шести до 11 лет. Об этом сообщил РИА «Новости» директор центра Александр Гинцбург.

«Да, подали документы на регистрацию детской вакцины для детей 6—11 лет», — сказал он.

Накануне «ФВ» писал, что в ГРЛС появилась запись о заявке на получение регистрации препарата «Гам-КОВИД-Вак-Д» от Центра им. Гамалеи. Вакцина состоит из двух компонентов по 0,5 мл/доза каждый и сроком годности 15 месяцев. Информацию об исследовании препарата с названием «Гам-КОВИД-Вак-Д» в реестре клинических исследований (КИ) найти не удалось. Что именно зашифровано под буквой «Д» в названии очередного «Спутника», было неизвестно.

В январе 2022 года Центр им. Гамалеи получил разрешение на три фазы КИ вакцины для подростков «Гам-КОВИД-Вак-М» для профилактики COVID-19 у детей. По словам Гинцбурга, концентрация вакцины для детей может быть в десять раз слабее по сравнению с исходным препаратом для взрослых «Спутник V». Рабочее название препарата на тот момент было «Спутник 2М».