В Дагестане восстановят сеть госаптек

В Республике Дагестан восстановят сеть государственных аптек, о соответствующем приказе министра здравоохранения республики Ярослава Глазова сообщили в региональном Минздраве.

«Еще по приезде в Дагестан обнаружил, что здесь, как и в ряде других регионов страны, с коммерциализацией фармацевтической деятельности была утрачена система государственных аптек. Считаю, они служат неотъемлемым компонентом обеспечения безопасности наших граждан», — поделился министр.

По его словам, Минздрав Дагестана также проводит работу по усилению контроля за закупкой лекарственных препаратов для льготных категорий граждан. Наряду с этим госаптеки должны повысить доступность терапии, особенно для жителей сельской местности.

Первый пункт сети госаптек открыли в Левашинской центральной районной больнице. Еще 14 аптечных пунктов будут открыты в ближайшее время на базе существующих городских и районных больниц. Выделенные под аптеки помещения уже оснастили необходимым оборудованием.

В 2013 году в Дагестане проверили деятельность 122 аптечных учреждений и 40 из них закрыли из-за отсутствия лицензии.

По данным на апрель 2025 года, Дагестан стал одним из регионов страны, в которых доля государственных аптек минимальна и не превышает 1%.