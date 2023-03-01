В ФАС пожаловались еще на два офсетных контракта

Результаты еще двух офсетных контрактов на поставку лекарственных средств были оспорены в ФАС. По данным портала госзакупок, обе жалобы были размещены 26 февраля, после чего определение поставщика приостановили. В графе с данными об инициаторе жалобы в обоих случаях указана некая Князева Ольга Николаевна. Подробностей о причинах обращения в антимонопольный орган не сообщается.

Речь идет о двух офсетных контрактах на поставку лекарственных средств. Первый был размещен на портале госзакупок 30 января. Начальная максимальная цена контракта достигает 2,7 млрд руб. Согласно условиям, инвестиции в локализацию производства и выпуск лекарственных средств составят не менее 400 млн руб. В перечне семь наименований препаратов с такими МНН, как брентуксимаб ведотин, висмодегиб, вандетаниб, афатиниб. Поставлять их нужно будет в течение четырех лет — с 2026 по 2029 год.

Второй был размещен 2 февраля. Начальная максимальная цена контракта составляет 8,2 млрд руб. Инвестиции в локализацию производства и выпуск лекарственных средств составят не менее 800 млн руб. В перечне 43 наименования препаратов с такими МНН, как леводопа+карбидопа, левотироксин натрия, белимумаб, доксициклин. Дата окончания подачи заявок у обоих контрактов – 27 февраля.

Накануне стало известно, что «Биокад» не согласился с результатами другого проведенного офсетного конкурса на поставку лекарств. Компания подала жалобу в ФАС. Победу в конкурсе на прошлой неделе одержала компания «Р-Фарм», снизив вчетверо начальную максимальную цену контракта – с 4,2 млрд до почти 1,1 млрд руб.