«Биокад» оспорил победу компании «Р-Фарм» на поставку лекарств в рамках офсетного контракта

«Биокад» подал жалобу в ФАС на результаты рассмотрения заявок на заключение госконтракта со встречными инвестиционными обязательствами на поставку лекарственных препаратов. Согласно данным портала госзакупок, жалоба была размещена 21 февраля, после чего определение поставщика приостановили.

На прошлой неделе сообщалось, что компания «Р-Фарм» стала победителем офсетного контракта на поставку лекарств, объявленного правительством Москвы. Начальная максимальная цена контракта составляет 4,2 млрд руб. «Р-Фарм» вчетверо снизила эту цену – до почти 1,1 млрд руб.

«Биокад» считает, что победителем не может быть представлено надлежащего обоснования снижения цены контракта почти на 3/4 от значения начальной (максимальной) цены контракта. Также компанией «Р-Фарм» не может быть с достаточной степенью достоверности гарантирована бесперебойная поставка лекарственных препаратов, являвшихся предметом оспариваемой закупки, говорится в тексте жалобы.

«Биокад» указывает, что на российском рынке представлено только два лекарственных препарата, содержащих в своем составе МНН пембролизумаб, – это «Китруда» (держатель регудостоверения «МСД Фармасьютикалс») и «Пемброриа» (держатель регудостоверения АО «Биокад»). Компания также является производителем и разработчиком последнего, весь цикл производства осуществляется на территории России. В то же время «Китруда» производится за пределами страны, импортер препарата – «Р-Фарм». Однако из-за геополитической обстановки «никто не может предоставить реальные гарантии возможности обеспечить бесперебойные поставки» лекарственных препаратов, производимых за пределами России, отмечает в своей жалобе «Биокад».

Офсетный контракт был объявлен 27 января этого года. Согласно его условиям, поставщик-инвестор возьмет на себя обязательства в течение двух-четырех лет локализовать на территории города производство и наладить выпуск лекарственных средств. Он должен инвестировать не менее 800 млн руб.

Победитель конкурса обязуется поставлять четыре препарата. В их числе два иммунодепрессанта в виде раствора для подкожного введения с МНН устекинумаб и тоцилизумаб, а также два противоопухолевых препарата в виде концентрата для инфузий — даратумумаб и пембролизумаб.