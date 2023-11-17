В Госдуме отклонили проект об обязательной публикации клинисследований препаратов

Депутаты Госдумы не поддержали инициативу, обязывающую публиковать результаты клинических исследований лекарственных препаратов. Законопроект был отклонен, такое решение было принято 14 ноября. Информация об этом содержится в электронной базе нижней палаты парламента.

Документ был внесен в Госдуму в декабре 2022 года. Изменения предлагается внести в ст.40 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств». Автором инициативы выступил заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный.

Законопроектом предлагалось Минздраву публиковать и размещать на своем официальном сайте информацию об основных результатах клинического исследования лекарственного препарата в порядке, установленном ведомством.

В пояснительной записке отмечалось, что действующее нормативное регулирование клинических исследований препаратов не допускает публикования отчета об основных его результатах со ссылкой на коммерческую тайну. «Между тем такая практика существует во многих развитых странах мира. Это повышает прозрачность самой процедуры исследования нового препарата, а также формирует доверие к ней и ее результатам у специалистов и граждан», — говорилось в записке.