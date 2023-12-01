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В Хакасии снова...

В Хакасии снова обнаружили партию контрафактных СИЗ

01.12.2023
17:56
Артем Косенок
В Хакасии возбудили уголовное дело по факту поставки фальсифицированных медизделий — защитных комбинезонов и медицинских респираторов. Общая сумма контракта составила более 25 млн руб. Медизделия поставила компания ООО «Флавио».
Фото: krk.sledcom.ru

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил еще одно уголовное дело по факту поставки некачественных медицинских изделий для нужд медучреждения (ч.1 ст.238.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР. Дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Республике Хакасия.

По данным следствия, ООО «Флавио» заключило в январе 2022 года госконтракт на поставку медицинских изделий с Республиканской клинической инфекционной больницей. Оно поставило около 63 тыс. медицинских защитных комбинезонов одноразового применения и около 158 тыс. медицинских респираторов. Общая сумма контракта составила более 25 млн руб. На счет компании после поставки было перечислено свыше 22 млн руб.

В ходе проверки установлено, что защитные комбинезоны не соответствуют регистрационному номеру и фактически не идентифицируются как медизделие. Информация об их характеристиках и производителе не соответствует действительности, они не соответствуют требованиям безопасности медизделий, требованиям к маркировке, нормативной, технической и эксплуатационной документации, в связи с чем не могут быть безопасно использованы по назначению, отметили в Следственном комитете по региону.

Ранее сообщалось, что в Хакасии выявили партию контрафактных средств индивидуальной защиты. Стоимость поставленных изделий в Республиканскую клиническую инфекционную больницу составила более 22 млн руб. Продукция была произведена ООО «РеалСервис», один из учредителей компании арестован.

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