В Махачкале со склада изъяли партию БАД неизвестного происхождения

Сотрудники Роспотребнадзора по Дагестану нашли склад биодобавок неизвестного происхождения без маркировки и документов. На складе в Махачкале было обнаружено более 5 тыс. единиц продукции, поделились в пресс-службе Роспотребнадзора.

Известно, что часть БАД была привезена из Турции, а другая часть «имеет кустарное происхождение». В показаниях к применению одной из биодобавок указаны такие симптомы, как «хронические запоры, гемморой, стул с кровью, бели в суставах, экзема, псориаз, сухость кожи, прыщи». На другой упаковке написано, что БАД «готовится под чтением Корана». Ее не рекомендуется применять при индивидуальной непереносимости и в первые десять дней после родов.

Информацию направили в правоохранительные органы, которые конфисковали товар.

В пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что такие биодобавки опасны, так как неизвестны использованные при их производстве вещества. Все БАД должны сопровождаться документами, которые включают лабораторные исследования.

«Также известны случаи, когда кустарные производители добавляют в свою продукцию лекарственные вещества и гормоны, не указывая этого на упаковке», — добавили в Роспотребнадзоре.

В октябре 2024 года глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в ходе «круглого стола» в Совете Федерации заявил, что мораторий на проверки бизнеса на рынке биодобавок должен быть отменен.

В декабре 2024 года стало известно, что правительство одобрило законопроект о назначении врачами пациентам биодобавок из специального перечня. В предыдущей версии документа правительство должно было проверять качество сырья для БАД, теперь речь идет об их эффективности. Законопроект также разрешает Роспотребнадзору внесудебную блокировку сайтов, на которых торгуют запрещенными биодобавками.