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СМИ сообщили об одобрении правительством законопроекта о назначении пациентам БАД

18.12.2024
10:54
Дина Коблова
Правительство одобрило законопроект о назначении врачами пациентам биодобавок из специального перечня, пишут СМИ. В предыдущей версии документа правительство должно было проверять качество сырья для БАД, теперь речь идет об их эффективности. Законопроект также разрешает Роспотребнадзору внесудебную блокировку сайтов, на которых торгуют запрещенными биодобавками.
Фото: 123rf.com

Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила законопроект, которым разрешается врачам назначать пациентам биологически активные добавки (БАД) из специального перечня. Документ имеется в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника издания. В случае принятия законопроекта в текущей версии медицинские работники смогут назначать пациентам зарегистрированные биодобавки при наличии показаний с 1 сентября 2025 года.

В предыдущей версии документа правительство должно было устанавливать критерии качества сырья для производства БАД, а теперь вместо них появился тезис о критериях их эффективности. Еще правительство сможет устанавливать особенности применения биодобавок для профилактики заболеваний и укрепления здоровья, а также особенности регистрации биодобавок. В поправках указано, что это необходимо для упрощенного порядка передачи Роспотребнадзору результатов исследований образцов БАД. Формулировки о полномочиях правительства в этой части были уточнены таким образом, чтобы «не ущемлять права отечественных производителей».

Перечень заболеваний, для терапии которых смогут использовать БАД, утвердит Минздрав по согласованию с Роспотребнадзором. Кроме того, Минздрав утвердит методические рекомендации, в которых установит схемы применения БАД.

Остаются в силе и изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Предполагается, что Роспотребнадзор получит возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов за распространение информации с предложениями о розничной торговле запрещенными БАД.

Вступить в силу в случае принятия законопроект должен с 1 марта 2025 года, отдельные пункты — с 1 сентября 2025 года.

Законопроект № 638771-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был разработан в аппарате правительства в октябре 2023 года. Поправки предлагается внести в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Назначение БАД медицинскими работниками будет прописано и в законе «Об основах охраны здоровья». Законопроект несколько раз отправляли на доработку. Как рассказал тогда один из собеседников «ФВ», Минздрав считает, что в документе есть разногласия с нормами ЕАЭС. Исполнительный директор Союза производителей БАД Александр Жестков в беседе с «ФВ» назвал документ рамочным и сообщил, что все детали будут разработаны позже.

Документ был принят в первом чтении в июле. В этом году появилось несколько инициатив, которые обязывают следить за качеством БАД, в том числе о регулировании интернет-площадок, где они продаются.

Нет комментариев

Комментариев: 1

Ревенко Виктория Владимировна
Сегодня в 16:55
Подождём, посмотрим. Спасибо
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