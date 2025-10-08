В Минфине РФ признали недостаток финансирования программы 14 ВЗН в 2026 году

Минфин России и Минздрав России будут вместе работать над поправками в проект федерального закона о федеральном бюджете на 2026 год, чтобы решить вопрос увеличения ассигнований на программу 14 высокозатратных нозологий (ВЗН). Об этом на заседании Комитета Госдумы РФ по охране здоровья рассказал замминистра финансов Павел Кадочников, передает корреспондент «ФВ».

«По 14 ВЗН, да, мы видим необходимость увеличения ассигнований, будем работать над этим вместе с Минздравом по факту поправок и дальше будем смотреть», — сказал представитель Минфина России.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подтвердил, что программа 14 ВЗН сейчас обсуждается.

Как писал «ФВ», согласно внесенному в Госдуму РФ проекту федерального бюджета, на ВЗН запланировано потратить 69,6 млрд руб., в 2025 году финансирование программы составит 66,7 млрд руб. Как сообщили депутаты на заседании Комитета Госдумы РФ по охране здоровья, согласно подсчетам Всероссийского союза пациентов, дефицит программы в 2026 году может составить 10 млрд руб.

На заседании также был поднят вопрос о включении в программу по закупке лекарств для профилактики острых сердечно-сосудистых событий обеспечение препаратами пациентов с дислипидемией. Михаил Мурашко ответил, что пока все остается так, как запланировано. Расширение программы будет рассмотрено, если появятся средства.

Согласно проекту бюджета на эту программу на 2026 год заложено 11,3 млрд руб.