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В Минпромторге допустили...

В Минпромторге допустили расширение перечня медоборудования для параллельного импорта

17.08.2022
10:41
Артем Косенок

Замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщил, что перечень медоборудования для параллельного импорта, возможно, будет расширен. Ведомство ожидает предложения от Минздрава, ФМБА и Роспотребнадзора о внесении дополнительных номенклатур.

Минпромторг ожидает предложения от Минздрава, ФМБА и Роспотребнадзора о внесении дополнительных номенклатур медоборудования в перечень для параллельного импорта. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак на форуме «Армия-2022».

«С целью учета потребностей федеральных органов исполнительной власти Минпромторгом России также ожидаются предложения <…> от Минздрава, ФМБА и Роспотребнадзора о внесении дополнительных позиций в перечень по параллельному импорту в части медицинского оборудования. При поступлении предложений данный перечень будет актуализирован», — пояснил он (цитата по ТАСС).

В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта. Лекарственные препараты в список не вошли, но перечень пополнила другая фармпродукция: товары для женской гигиены брендов O.В. и Carefree, а также санитарные сумки и наборы для оказания первой помощи.

В июне Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта. В начале августа Минпромторг включил в перечень реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака (бренд Miltenyi Biotec).

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