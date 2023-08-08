В Минпромторге назвали срок запуска системы прослеживаемости происхождения фармсбустанций

Система прослеживаемости происхождения фармацевтических субстанций заработает в России не раньше 1 сентября 2024 года. Об этом сообщила в интервью ТАСС замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева. По ее словам, этот срок согласован с отраслью.

«Мы готовим проект постановления <…> даем возможность всем, кто претендует на эти меры поддержки, технически и организационно подготовиться к новым правилам игры на рынке», — отметила она.

Приезжева отметила, что такая система позволит подтверждать фактическое осуществление стадий производства, а не только такую технологическую возможность. Это автоматизированная цифровая система, которая будет «подтягивать» ресурсы из других межведомственных систем, чтобы было видно, что производитель, который претендует на меры поддержки, действительно все производит локально.

В сентябре 2022 года Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) предложила внедрить систему прослеживаемости для интермедиатов и фармацевтических субстанций, которая позволит подтверждать страну их происхождения. Это потребует изменений в законодательство и разработки новых нормативных актов. Предложения о необходимых для этого изменениях в законодательство АФПЕАЭС направила в Минпромторг.

Сообщалось, что для внедрения такой системы прослеживаемости необходимо будет создать единую информационную систему с доступом к данным о производственных мощностях, материальном балансе ERP, а также ввозе фармсубстанций и интермедиатов.