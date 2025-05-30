В Москве по делу о взятке задержаны директор «Джодас Экспоим» и сотрудники Минздрава

Генеральный директор ООО «Джодас Экспоим» Парсад Сингх Шаши Шанкар и два сотрудника Минздрава 26 мая были задержаны в офисе компании по подозрению в даче взятки. Бизнесмен хотел договориться, чтобы регулятор не отменял регистрацию лекарств. Сотрудников ведомства позже отпустили под подписку о невыезде, а бизнесмен был помещен в изолятор временного содержания. Подробности дела «ФВ» сообщил источник, близкий к следствию, на условиях анонимности. Информацию подтвердили еще два источника.

В январе Минздрав отменил регистрацию препарата «Биапенем», которую «Джодас Экспоим» получил 21 ноября 2023 года, писал «ФВ». Решение принято во исполнение распоряжения суда, которое эксперты называют прецедентным. Регистрацию препарата оспаривала индийская компания «Копран Ризеч Лабораториз Лимитед», которую «Джодас Экспоим» указал в качестве производителя фармсубстанции на этапе регистрации биапенема, хотя договоренностей об этом между ними не было. В пакете документов имелось письмо от «Копрана», которое, как позже выяснил суд, было подделано, и в ноябре 2023 года препарат был зарегистрирован. Спустя год и два месяца соответствующая запись была исключена из ГРЛС по требованию суда.

В марте Росздравнадзор выявил фальсифицированные лекарства, сопровождаемые ложной информацией о производителе. Речь шла о шести препаратах, на вторичных упаковках которых в качестве производителя указана компания «Джодас Экспоим Пвт. Лтд.» (Индия). Вскоре после этого стало известно о задержании гендиректора «Джодас Экспоим» и его супруги. Однако в компании эту информацию опровергли, проинформировав, что Шанкар на свободе и «на все запросы правоохранительных органов относительно якобы фальсифицирования лекарственных препаратов даны ответы, исключающие факт фальсификации».

В апреле Минздрав приостановил действие РУ нескольких препаратов «Джодас Экспоим», включая антибиотики амоксициллин + [сульбактам] и эртапенем, в связи с недостоверными данными и документами, содержащимися в регдосье. В официальных комментариях компании, предоставленных в ответ на обращения «ФВ», связывали эти события с происками конкурентов.

29 мая также была отменена регистрация семаглутида от «Джодас Экспоим».

«ФВ» направил запросы информации в офис компании, Следственный комитет, Мосгорсуд, Минздрав и Индийский Бизнес Альянс.