В НИИ им. Семашко обсудили системный подход к подготовке кадров для отечественной фарминдустрии

Ориентация на практику

Фармацевтический интернациональный лагерь инноваций (ФИЛИН) — ежегодная программа для студентов выпускных курсов фармацевтических, химико-технологических и биотехнологических специальностей. Проект, существующий с 2011 года, объединяет ведущие индустриальные компании, научные учреждения и вузы. На протяжении нескольких лет его научным и организационным партнером выступает Национальный НИИ им. Н.А. Семашко.

Как рассказала главный научный сотрудник института, д.фарм.н. Мария Денисова, за годы существования проекта в нем приняли участие более тысячи студентов из разных регионов — от Архангельска до Владивостока. Ежегодно к лагерю присоединяются студенты из стран СНГ: Белоруссии, Казахстана, Армении и др.

«ФИЛИН — это недельная интенсивная программа, которая позволяет студентам профильных вузов прикоснуться к реальной отрасли, — прокомментировала Мария Денисова. — Если в вузе закладывается прочная теоретическая база, то здесь студенты получают практический опыт».

По словам организаторов, важным результатом проекта становится не только получение знаний, но и создание профессионального сообщества. Участники устанавливают связи, которые помогают им в дальнейшей карьере.

Мария Денисова привела статистику трудоустройства выпускников ФИЛИНа:

32% трудоустроились в фармкомпании;

27% работают в аптечном сегменте;

20% продолжают научную карьеру.

Эксперт также отметила новую тенденцию — растущий интерес выпускников лагеря к профессиональному развитию в области контроля качества.

Инвестиции в кадры

Директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков рассказал, что компания поддерживает лагерь инноваций практически с момента его основания. Одна из ключевых задач — познакомить участников с полным жизненным циклом лекарства: от разработки до вывода в гражданский оборот. В этом году особое внимание уделили интеграции фарминдустрии в национальные проекты, такие как «Активное долголетие».

«Для нас участие в ФИЛИНе — дорога с двусторонним движением, — подчеркнул Александр Быков. — Общаясь со студентами, мы видим их свежий взгляд на проблемы отрасли». Он добавил, что уже более 20 выпускников ФИЛИНа трудоустроены в «Р-Фарм».

Говоря о качествах, которые компания ищет в стажерах, Александр Быков отметил: философия GMP-производства требует неукоснительного следования нормам, но при этом в молодых специалистах ценят «искру» — способность превращать знания в инструмент для научного прорыва.

Ведущий специалист по персоналу «Акрихин» Татьяна Изотова рассказала, что компания на протяжении двух сезонов поддерживает ФИЛИН и видит в этом практическую ценность. «Мы заключили соглашения с вузами, с которыми раньше не сотрудничали, — например, с Архангельским и Волгоградским. Сейчас ведем переговоры с Томском», — поделилась представитель компании.

Рассказывая о том, какие качества компания хочет видеть в стажерах, Татьяна Изотова отметила, что помимо прочных профессиональных знаний, «Акрихин» уделяет больше внимания креативности, смелости и способности принимать решения.

«При этом мы всегда подчеркиваем важность дисциплины, — дополнила она, — особенно на производстве, где строгое соблюдение правил безопасности обязательно. Так мы выстроили сбалансированную систему: поощряем нестандартные подходы, но в четких рамках регламентов».

Личный опыт

Выпускник ФИЛИНа 2017 года, а ныне инженер-технолог «Р-Фарм» Владислав Герасимов назвал участие в проекте переломным моментом в карьере. «Этот проект помогает студентам определиться с профессиональным путем», — уверен он. Особое впечатление на молодого специалиста произвели лекции практиков, экскурсия на действующее производство и деловая игра по перепланировке производственных линий. «Благодаря ФИЛИНу я убедился в правильности выбранного пути», — резюмировал Владислав Герасимов.

Экосистема поддержки молодых ученых

Под эгидой НИИ им. Семашко создана целая экосистема для поддержки молодых кадров.

Проект «Старт в науку» направлен на решение проблем «разрыва» между аспирантами и научными руководителями, которые зачастую не могут найти общий язык.

Школа этики разрабатывает этический кодекс российского исследователя, в фокусе внимания — формирование новых стандартов доверия к российским научным работам.

Российский музей медицины — еще одна составляющая экосистемы. «Здесь медицину можно буквально «пощупать», — рассказала заведующая музеем Нина Чиж. Музей предлагает разные форматы для каждой аудитории: интерактивные игры для подростков, глубокий исторический диалог для студентов-медиков и лекции на острые темы для взрослых.

Подружиться с ИИ

Работа с искусственным интеллектом — еще одно ключевое направление. «Часто молодые ученые используют ИИ неэтично или неправомерно. Одна из наших задач — научить их применять эти технологии в рамках существующего нормативного поля», — пояснила заведующая кафедрой экономики и социологии здравоохранения НИИ им. Семашко Полина Ананченкова. Она рассказала, что отдельное внимание уделяется работе со старшими коллегами (35—55 лет), которые иногда с сопротивлением относятся к новым технологиям. Проведенные курсы повышения квалификации помогли многим из них увидеть, как грамотное использование ИИ может облегчить исследовательскую работу.

ФИЛИН и аптечные сети

Мария Денисова отметила еще один важный шаг: впервые в этом году в проекте приняла участие «Аптечная сеть 36,6». Опыт показал актуальность такого взаимодействия. Большинство из профильных вузов страны традиционно готовят специалистов именно для розничных сетей. Однако выпускники не стремятся в эту сферу, что поддерживает кадровый дефицит в рознице. Мария Денисова напомнила, что, согласно опросу, около 27% участников ФИЛИНа проявляют интерес к работе в аптеке, и растет интерес к работе в области контроля качества. «Потенциал для привлечения кадров есть, необходима системная работа по повышению престижа аптечной профессии», — резюмировала эксперт.