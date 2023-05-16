В компании «Р-Фарм» исключили проведение IPO в 2023 году

Фармацевтическая компания «Р-Фарм» не планирует проведение IPO в 2023 году. Это связано с отсутствием оптимальных условий на рынке, сообщил в кулуарах Российского фармацевтического форума им. Н.А. Семашко генеральный директор компании Василий Игнатьев.

«Никаких прогнозов нет, не в этом году точно. <…> Сейчас рынок не самый оптимальный для этого», – сказал он (цитата по ТАСС).

При этом планы проведения компанией IPO сохраняются, подчеркнул Игнатьев.

В начале мая основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков также сообщил, что «Биннофарм Групп» не выйдет на IPO в 2023 году. По его словам, для этого нужна соответствующая среда, которой в настоящее время нет.