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В России обнаружен...

В России обнаружен первый случай заболевания вариантом коронавируса «Кракен»

12.01.2023
09:50
Артем Косенок

Роспотребнадзор сообщил о первом случае заболевания новым вариантом коронавирусной инфекции «Кракен». Его обнаружили в Пензенской области.

Фото: freepik/ru.freepik.com

В России обнаружен первый случай заболевания новым вариантом коронавируса «Кракен». Его зафиксировали в Пензенской области, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Новый субвариант «Омикрона» – XBB.1.5 «Кракен» был обнаружен в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus», – говорится в сообщении.

В надзорном органе добавили, что в России установлена широкая линейка разновидностей варианта «Омикрон», но доминирующей остается линия ВА.5. Вариант «Дельта» доминировал во второй половине 2021 года и в единичных случаях выявлялся осенью прошлого года. Другие варианты в последние месяцы зафиксированы не были.

Накануне Роспотребнадзор сообщал, что случаев заболевания вариантом «Кракен» в стране не зарегистрировано. Однако предупредил: как и другие варианты, «Кракен» может появиться и в России, так как границы открыты, самолеты летают, люди активно перемещаются и «обмениваются» вирусами. В надзорном органе отметили, что он представляет собой рекомбинантную подлинию «Омикрона» и передается воздушно-капельным путем.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург накануне заявил, что эффективность «Спутника V» против варианта коронавируса «Кракен» пока не установлена. Для этого, по его словам, необходимо отдельное исследование, которое займет длительный период. В начале ноября он пообещал сделать на основе «Спутника V» вакцину от всех вариантов COVID-19.

Вариант XBB.1.5 («Кракен») был впервые выявлен в конце 2022 года в Нью-Йорке (США). Сейчас случаи заболевания зафиксированы в 28 странах. Специалисты ВОЗ ранее заявляли, что это наиболее заразный подвариант коронавируса, но при этом пока нет признаков того, что он вызывает особо тяжелые формы заболевания.

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