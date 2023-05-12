В России против COVID-19 запатентовали более 700 разработок

С начала пандемии COVID-19 в России было запатентовано 722 изобретения для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Из них зарегистрировано 35 патентов на вакцины. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на статистику Роспатента.

Еще 112 патентов было зарегистрировано на противовирусную терапию вирусных инфекций и их осложнений, 145 патентов — на диагностические тест-системы и методы диагностики, 229 патентов — на дезинфицирующие технологии и 103 патента — на средства индивидуальной защиты.

Всего с начала пандемии в Роспатент поступило 1198 заявок на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями. Из этого числа треть заявок была подана отечественными образовательными учреждениями, а четверть – предприятиями.

На прошлой недели ВОЗ отозвала статус «чрезвычайной ситуации» для COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что уже более года пандемия «имеет тенденцию к угасанию». Такой статус заболевание носило с января 2020 года. По данным ВОЗ, с начала пандемии было зарегистрировано более 765 млн подтвержденных случаев заболевания COVID-19.