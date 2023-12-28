В России в 2023 году на рынок вышла только пятая часть зарегистрированных иностранных лекарств

Количество оригинальных препаратов иностранных компаний, получивших регистрационные удостоверения в России после февраля 2022 года, не уменьшилось, выяснил «ФВ». Минздрав зарегистрировал 28 оригинальных зарубежных лекарств в первый год санкций и 24 за одиннадцать месяцев второго года. Это сопоставимо или даже выше показателей допандемийного 2019 года. Но это не отразилось на доступности этих медикаментов для пациентов.

К концу 2023 года стали доступными для пациентов лишь половина из одобренных в 2022 году инновационных лекарств и только пятая часть из одобренных в 2023 году.

Скорость выхода препаратов на рынок заметно упала. После февраля 2022 года иностранные компании выводят оригинальные лекарства на российский рынок в среднем в два раза дольше.

Как выходят инновационные лекарства на российский рынок после февраля 2022 года, читайте в «ФВ» № 30 (1129).