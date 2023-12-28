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В России в 2023 году на рынок вышла только пятая часть зарегистрированных иностранных лекарств

Эксклюзив
28.12.2023
08:59
Елена Воронина
Количество зарегистрированных инновационных лекарств иностранных производителей в России не уменьшилось после февраля 2022 года. Но зарубежные фармкомпании вывели на рынок только часть одобренных препаратов.
Фото: Freepik

Количество оригинальных препаратов иностранных компаний, получивших регистрационные удостоверения в России после февраля 2022 года, не уменьшилось, выяснил «ФВ». Минздрав зарегистрировал 28 оригинальных зарубежных лекарств в первый год санкций и 24 за одиннадцать месяцев второго года. Это сопоставимо или даже выше показателей допандемийного 2019 года. Но это не отразилось на доступности этих медикаментов для пациентов. 

К концу 2023 года стали доступными для пациентов лишь половина из одобренных в 2022 году инновационных лекарств и только пятая часть из одобренных в 2023 году. 

Скорость выхода препаратов на рынок заметно упала. После февраля 2022 года иностранные компании выводят оригинальные лекарства на российский рынок в среднем в два раза дольше. 

Как выходят инновационные лекарства на российский рынок после февраля 2022 года, читайте в «ФВ» № 30 (1129).

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26.12.2023
Не трогай, это на новый год!
Как выходят инновационные лекарства на российский рынок после февраля 2022 года
Фармацевтический вестник №30 (1129) / 2023

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