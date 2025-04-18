В России зарегистрирован второй аналог «Спинразы»

В Госреестре лекарственных средств появилась запись от 4 апреля 2025 года о регистрации препарата нусинерсен производства компании «Биокад». Компания планирует выпускать лекарство под торговым наименованием «Нусилара». Все стадии производства будут осуществляться на площадке производителя в Зеленограде.

Нусинерсен — препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Biogen зарегистрировала препарат под торговым наименованием «Спинараза» в 2019 году. В 2020 году он был включен в список ЖНВЛП.

В апреле 2024 года аналог нусинерсена под торговым наименованием «Лантесенс» зарегистрировала компания «Генериум».

Зарегистрированная цена оригинатора составляет 5,13 млн руб. за упаковку (без НДС). Стоимость препарата от «Генериума», согласно ГРЛС, составляет 3,85 млн руб.

В августе 2024 года Biogen подала иск против российской компании «Генериум». В компании-оригинаторе утверждают, что российский препарат нарушает патент.