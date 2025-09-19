БизнесАптекарь
В США одобрили первый за 42 года новый диуретик для лечения отеков

19.09.2025
17:01
Владимир Заболотских
Впервые за 42 года FDA одобрило новый мочегонный препарат Enbumyst. Диуретик на основе буметанида от фармкомпании Corstasis выпускается в виде назального спрея, усваивается лучше таблеток и не уступает по эффективности внутривенным аналогам.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило назальный спрей Enbumyst (буметанид) для лечения отеков при сердечной недостаточности, а также заболеваниях печени и почек. Об этом говорится в пресс-релизе производителя препарата — американской фармацевтической компании Corstasis Therapeutics.

Enbumyst стал первым мочегонным средством, зарегистрированным американским регулятором за 42 года. Действующее вещество в нем — буметанид — применяется в медицине с 1983 года. Это представитель класса петлевых диуретиков, которые блокируют процесс обратного всасывания натрия и воды в почках, заставляя организм избавляться от избытка жидкости и солей.

Ранее буметанид выпускался только в виде таблеток и растворов для внутривенных инъекций под торговым наименованием «Бумекс». Однако пероральные формы препарата могут плохо всасываться в желудочно-кишечном тракте и медленно оказывать эффект, внутривенные — требуют посещать медучреждение.

Enbumyst решает эти проблемы — он применяется на дому и усваивается на 33% лучше, чем таблетки, на что указывают данные исследования с участием 68 здоровых добровольцев. Клинические испытания подтвердили, что у назальной и внутривенной форм лекарства не отличается интенсивность мочегонного действия. Кроме того, спрей лучше переносился и имел меньше побочных эффектов.

Corstasis планирует начать продажи до конца года. По данным аналитиков, мировой рынок петлевых диуретиков составил 2,65 млрд долл. в 2024 году и, как прогнозируется, вырастет до 6,3 млрд долл. к 2034 году.

