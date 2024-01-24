В «Верофарм» назначен новый генеральный директор

Генеральным директором компании «Верофарм» (группа Abbott) назначена Мария Зазулевская, следует из базы данных СПАРК. На кадровые перестановки обратил внимание портал GxP News.

Судя по информации системы, Зазулевская приступила к своим обязанностям в конце 2023 года.

Ранее возглавлявший компанию Иван Поляк стал президентом Novartis в России, а также гендиректором ООО «Новартис Фарма». Ранее занимавшая эти должности Наталья Колерова перешла на другую роль в компании в европейском регионе.