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В «Верофарм» назначен...

В «Верофарм» назначен новый генеральный директор

24.01.2024
21:37
Гендиректором «Верофарм» стала Мария Зазулевская. Ее предшественник перешел в Novartis.
Фото: yanalya / Freepik

Генеральным директором компании «Верофарм» (группа Abbott) назначена Мария Зазулевская, следует из базы данных СПАРК. На кадровые перестановки обратил внимание портал GxP News. 

Судя по информации системы, Зазулевская приступила к своим обязанностям в конце 2023 года.

Ранее возглавлявший компанию Иван Поляк стал президентом Novartis в России, а также гендиректором ООО «Новартис Фарма». Ранее занимавшая эти должности Наталья Колерова перешла на другую роль в компании в европейском регионе.

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