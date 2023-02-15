В Волгоградской области с января заблокировали 350 незаконно торгующих лекарствами сайтов

В январе – феврале 2023 года территориальный орган Росздравнадзора по Волгоградской области направил в Роскомнадзор 385 сообщений об обнаружении в интернете площадок по незаконной торговле лекарственными препаратами. В итоге 358 доменных имен и указателей страниц сайтов заблокировали, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Среди основных причин блокировки стали дистанционная продажа рецептурных лекарств, отсутствие лицензии на фармацевтическую деятельность и разрешения на дистанционную торговлю.

В декабре Росздравнадзор сообщил, что только за последнюю неделю заблокировал 234 сайта, незаконно торгующих лекарственными средствами. Также Россельхознадзор выявил более 70 интернет-площадок, продающих ветеринарные препараты без лицензии.