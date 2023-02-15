Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
В Волгоградской области...

В Волгоградской области с января заблокировали 350 незаконно торгующих лекарствами сайтов

15.02.2023
17:19
Артем Косенок

В Волгоградской области только с начала 2023 года территориальный орган Росздравнадзора заблокировал 350 сайтов, незаконно торгующих лекарствами. Продавцы реализовывали рецептурные препараты, также у них не было лицензии на ведение фармдеятельности.

Фото: wirestock/ru.freepik.com

В январе – феврале 2023 года территориальный орган Росздравнадзора по Волгоградской области направил в Роскомнадзор 385 сообщений об обнаружении в интернете площадок по незаконной торговле лекарственными препаратами. В итоге 358 доменных имен и указателей страниц сайтов заблокировали, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Среди основных причин блокировки стали дистанционная продажа рецептурных лекарств, отсутствие лицензии на фармацевтическую деятельность и разрешения на дистанционную торговлю.

В декабре Росздравнадзор сообщил, что только за последнюю неделю заблокировал 234 сайта, незаконно торгующих лекарственными средствами. Также Россельхознадзор выявил более 70 интернет-площадок, продающих ветеринарные препараты без лицензии.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.