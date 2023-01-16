В Центре Рогачева пожаловались на приостановку международных клинисследований

Из-за приостановки международных клинических испытаний Россия может замедлить интеграцию инновационных препаратов в детской онкологии. Об этом заявил в интервью «Известиям» заместитель генерального директора НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Алексей Масчан.

«У нас в центре более 30 из 40 запланированных исследований либо не начались, либо набор новых пациентов остановлен. Пациенты, которые уже были включены в текущие испытания, к счастью, продолжают получать оригинальные препараты от зарубежных компаний. Но новых исследований никто не начинает», – отметил он.

Также он отметил, что ситуация с доступностью в России новых препаратов для онкобольных ухудшается. Этому способствуют как санкции, так и закон «третий лишний». Производителям стало попросту невыгодно поставлять свою продукцию. Поэтому некоторые оригинальные препараты ушли, они не могут конкурировать по цене с аналогами, подчеркнул Масчан.

Кроме того, из-за нарушения логистики возникают перебои в обеспечении лекарствами. Ситуация с доступностью онкопрепаратов разная: в одних регионах есть все, в других отсутствуют какие-то необходимые лекарства, в третьих — иная дефектура.

С марта ряд зарубежных фармкомпаний сообщили об изменении в своей работе в России. Они касаются прекращения инвестиций и приостановки новых клинических исследований в стране. Часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.