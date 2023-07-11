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В инструкции двух...

В инструкции двух пероральных антикоагулянтов добавлено побочное действие

11.07.2023
16:17
Артем Косенок
Минздрав рекомендовал добавить новое побочное действие в инструкцию варфарина и аценокумарола. Речь идет о риске развития нефропатии.  
Фото: drobotdean/ru.freepik.com

Минздрав рекомендовал внести изменения в инструкцию двух пероральных антикоагулянтов — варфарина и аценокумарола. Оба препарата относятся к антагонистам витамина К. Информационное письмо размещено на сайте ГРЛС.

В инструкцию лекарственных средств добавили информацию о риске развития нефропатии. Так, разделы «Общая характеристика лекарственного препарата» (ОХЛП) и «Особые указания» изложены в следующей редакции:

«У пациентов с нарушением функции клубочков или с заболеваниями почек в анамнезе может развиться острое повреждение почек, возможно, в связи с эпизодами чрезмерного антикоагулянтного эффекта и гематурией. Сообщалось о нескольких случаях нефропатии у пациентов без ранее существовавшего заболевания почек. Пациентам с сверхтерапевтическими значениями МНО и гематурией (в том числе микроскопической) рекомендуется тщательное наблюдение, включающее оценку функции почек».

Разделы ОХЛП и «Побочные действия» в классе «Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей» дополнены информацией: «частота неизвестна — нефропатия, ассоциированная с приемом антикоагулянтов».

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