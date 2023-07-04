В мае аптечные продажи в упаковках вновь показали двузначный рост

С января по май 2023 года продажи всего аптечного ассортимента составили 747,9 млрд руб. и 3,11 млрд упаковок. Выручка аптек выросла на 3%. Большая часть ассортимента пришлась на лекарства — 568 млрд руб., на втором месте прочий ассортимент — 125,8 млрд руб., на третьем БАД — 54 млрд руб.

Выручка аптек растет

Лучшая динамика в рублях была у БАД, продажи которых за пять месяцев 2023 года по сравнению с таким же периодом 2022 года выросли на 13%. Рост лекарств составил 2%, прочего ассортимента — 3%. В упаковках выросли только лекарства и БАД, на 2% и 5% соответственно. Натуральные продажи прочего ассортимента снизились на 4%.

Источник: AlphaRM

В апреле и мае продажи лекарств активно растут. В эти месяцы объем продаж заметно больше по сравнению с такими же периодами двух предыдущих лет. Аналогичная ситуация наблюдается и в упаковках.

Источник: AlphaRM

Какие лекарства больше покупают

Среди терапевтических групп* в январе—мае 2023 года лидировали ингибиторы АПФ, которые применяются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте препараты от насморка, на третьем — противовоспалительные лекарства. В прошлом году на первом месте также были ингибиторы АПФ, на втором — противовирусные препараты, на третьем — антикоагулянты. В текущем году антикоагулянты на седьмом месте, противовирусные — на восьмом.

Помесячные продажи десяти популярных терапевтических групп после пика в марте 2022 года показывают ровную динамику. Исключение составили противопростудные препараты, продажи которых в марте 2022-го, напротив, снизились.

Источник: AlphaRM

В мае 2023 года наиболее популярным МНН был ксилометазолин, продано 18,3 млн упаковок. На втором месте омепразол (10,3 млн упак.), на третьем — ибупрофен (8,3 млн упак.). Самая высокая динамика среди TOP50 МНН в натуральном выражении у хлоргексидина, +45% по сравнению с маем 2022 года. На втором месте валерианы лекарственной корневища с корнями — +41%, на третьем комбинированный левоментол+прокаин+бензокаин (наиболее частое торговое наименование «Меновазин»).

Бренды и корпорации

Среди брендов первенство удерживает «Ксарелто», вернувшийся на первую строчку после пандемии. И хотя во время COVID-19 антикоагулянты были популярными наряду с противовирусными препаратами, первое место в 2021—2022 гг. «Ксарелто» уступил «Арбидолу», который по итогам пяти месяцев 2023 году занимает десятую строчку со снижением на 65%.

Впрочем, уменьшение продаж наблюдается практически у всей первой десятки за исключением «Пенталгина», «Эдарби», «Гептрала», «Нурофена» и «Детралекса».

ТОР10 брендов лекарств по объему продаж в январе-мае 2023 года Бренд Объем продаж янв.-май 2023, млрд руб. Динамика янв.-май 2023/ янв.-май 2022, % Ксарелто 5,53 -18 Эликвис 5,31 -24 Детралекс 3,73 0 Пенталгин 3,42 12 Нурофен 3,41 1 Мексидол 3,33 -2 Ингавирин 3,32 -15 Гептрал 3,27 1 Эдарби 3,21 15 Арбидол 3,20 -65 Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Среди корпораций на первом месте Stada с ростом продаж на 5%. «Отисифарм», несмотря на падение продаж одного из основных брендов и общей отрицательной динамики, заняла третье место. В прошлом году в январе—мае лидером была «Отисифарм». Стоит отметить появление в первой десятке «Биннофарм Групп», которая в прошлом году была на 14-м месте по итогам первых пяти месяцев.

ТОР10 корпораций по объему продаж лекарств в январе-мае 2023 года Корпорация Объем продаж янв.-май 2023, млрд руб. Динамика янв.-май 2023 /янв.-май 2022, % Stada 21,70 5 Bayer 21,15 -11 Отисифарм 18,92 -23 Abbott 17,86 -2 Servier 17,49 1 Novartis 16,07 -15 Teva 15,81 4 Sanofi 15,62 -10 KRKA 15,47 6 Биннофарм Групп 13,79 29 Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

*2 уровень EphMRA