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В мае аптечные...

В мае аптечные продажи в упаковках вновь показали двузначный рост

04.07.2023
10:16
Елена Калиновская
В мае 2023 года аптеки продали 414 млн упаковок лекарств на 110,9 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. По сравнению с маем 2022 года, это больше на 19% в рублях и на 20% в упаковках. В апреле 2023 год рост был 16% к апрелю 2022 года. В первые три месяца натуральные продажи лекарств снижались.
Фото: montypeter/ru.freepik.com

С января по май 2023 года продажи всего аптечного ассортимента составили 747,9 млрд руб. и 3,11 млрд упаковок. Выручка аптек выросла на 3%. Большая часть ассортимента пришлась на лекарства — 568 млрд руб., на втором месте прочий ассортимент — 125,8 млрд руб., на третьем БАД — 54 млрд руб.

Выручка аптек растет

Лучшая динамика в рублях была у БАД, продажи которых за пять месяцев 2023 года по сравнению с таким же периодом 2022 года выросли на 13%. Рост лекарств составил 2%, прочего ассортимента — 3%. В упаковках выросли только лекарства и БАД, на 2% и 5% соответственно. Натуральные продажи прочего ассортимента снизились на 4%.

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Источник: AlphaRM

В апреле и мае продажи лекарств активно растут. В эти месяцы объем продаж заметно больше по сравнению с такими же периодами двух предыдущих лет. Аналогичная ситуация наблюдается и в упаковках.

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Источник: AlphaRM

Какие лекарства больше покупают 

Среди терапевтических групп* в январе—мае 2023 года лидировали ингибиторы АПФ, которые применяются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте препараты от насморка, на третьем — противовоспалительные лекарства. В прошлом году на первом месте также были ингибиторы АПФ, на втором — противовирусные препараты, на третьем — антикоагулянты. В текущем году антикоагулянты на седьмом месте, противовирусные  — на восьмом. 

Помесячные продажи десяти популярных терапевтических групп после пика в марте 2022 года показывают ровную динамику. Исключение составили противопростудные препараты, продажи которых в марте 2022-го, напротив, снизились.

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Источник: AlphaRM

 В мае 2023 года наиболее популярным МНН был ксилометазолин, продано 18,3 млн упаковок. На втором месте омепразол (10,3 млн упак.), на третьем — ибупрофен (8,3 млн упак.). Самая высокая динамика среди TOP50 МНН в натуральном выражении у хлоргексидина, +45% по сравнению с маем 2022 года. На втором месте валерианы лекарственной корневища с корнями — +41%, на третьем комбинированный левоментол+прокаин+бензокаин (наиболее частое торговое наименование «Меновазин»). 

Бренды и корпорации

Среди брендов первенство удерживает «Ксарелто», вернувшийся на первую строчку после пандемии. И хотя во время COVID-19 антикоагулянты были популярными наряду с противовирусными препаратами, первое место в 2021—2022 гг. «Ксарелто» уступил «Арбидолу», который по итогам пяти месяцев 2023 году занимает десятую строчку со снижением на 65%.

Впрочем, уменьшение продаж наблюдается практически у всей первой десятки за исключением «Пенталгина», «Эдарби», «Гептрала», «Нурофена» и «Детралекса».

ТОР10 брендов лекарств по объему продаж в январе-мае 2023 года

Бренд

Объем продаж янв.-май 2023, млрд руб.

Динамика янв.-май 2023/ янв.-май 2022, %

Ксарелто

5,53

-18

Эликвис

5,31

-24

Детралекс

3,73

0

Пенталгин

3,42

12

Нурофен

3,41

1

Мексидол

3,33

-2

Ингавирин

3,32

-15

Гептрал

3,27

1

Эдарби

3,21

15

Арбидол

3,20

-65

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

 Среди корпораций на первом месте Stada с ростом продаж на 5%. «Отисифарм», несмотря на падение продаж одного из основных брендов и общей отрицательной динамики, заняла третье место. В прошлом году в январе—мае лидером была «Отисифарм». Стоит отметить появление в первой десятке «Биннофарм Групп», которая в прошлом году была на 14-м месте по итогам первых пяти месяцев.

ТОР10 корпораций по объему продаж лекарств в январе-мае 2023 года

Корпорация

Объем продаж янв.-май 2023, млрд руб.

Динамика янв.-май 2023 /янв.-май 2022, %

Stada

21,70

5

Bayer

21,15

-11

Отисифарм

18,92

-23

Abbott

17,86

-2

Servier

17,49

1

Novartis

16,07

-15

Teva

15,81

4

Sanofi

15,62

-10

KRKA

15,47

6

Биннофарм Групп

13,79

29

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

*2 уровень EphMRA

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