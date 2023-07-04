В мае аптечные продажи в упаковках вновь показали двузначный рост
С января по май 2023 года продажи всего аптечного ассортимента составили 747,9 млрд руб. и 3,11 млрд упаковок. Выручка аптек выросла на 3%. Большая часть ассортимента пришлась на лекарства — 568 млрд руб., на втором месте прочий ассортимент — 125,8 млрд руб., на третьем БАД — 54 млрд руб.
Выручка аптек растет
Лучшая динамика в рублях была у БАД, продажи которых за пять месяцев 2023 года по сравнению с таким же периодом 2022 года выросли на 13%. Рост лекарств составил 2%, прочего ассортимента — 3%. В упаковках выросли только лекарства и БАД, на 2% и 5% соответственно. Натуральные продажи прочего ассортимента снизились на 4%.
Источник: AlphaRM
В апреле и мае продажи лекарств активно растут. В эти месяцы объем продаж заметно больше по сравнению с такими же периодами двух предыдущих лет. Аналогичная ситуация наблюдается и в упаковках.
Источник: AlphaRM
Какие лекарства больше покупают
Среди терапевтических групп* в январе—мае 2023 года лидировали ингибиторы АПФ, которые применяются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте препараты от насморка, на третьем — противовоспалительные лекарства. В прошлом году на первом месте также были ингибиторы АПФ, на втором — противовирусные препараты, на третьем — антикоагулянты. В текущем году антикоагулянты на седьмом месте, противовирусные — на восьмом.
Помесячные продажи десяти популярных терапевтических групп после пика в марте 2022 года показывают ровную динамику. Исключение составили противопростудные препараты, продажи которых в марте 2022-го, напротив, снизились.
Источник: AlphaRM
В мае 2023 года наиболее популярным МНН был ксилометазолин, продано 18,3 млн упаковок. На втором месте омепразол (10,3 млн упак.), на третьем — ибупрофен (8,3 млн упак.). Самая высокая динамика среди TOP50 МНН в натуральном выражении у хлоргексидина, +45% по сравнению с маем 2022 года. На втором месте валерианы лекарственной корневища с корнями — +41%, на третьем комбинированный левоментол+прокаин+бензокаин (наиболее частое торговое наименование «Меновазин»).
Бренды и корпорации
Среди брендов первенство удерживает «Ксарелто», вернувшийся на первую строчку после пандемии. И хотя во время COVID-19 антикоагулянты были популярными наряду с противовирусными препаратами, первое место в 2021—2022 гг. «Ксарелто» уступил «Арбидолу», который по итогам пяти месяцев 2023 году занимает десятую строчку со снижением на 65%.
Впрочем, уменьшение продаж наблюдается практически у всей первой десятки за исключением «Пенталгина», «Эдарби», «Гептрала», «Нурофена» и «Детралекса».
|
ТОР10 брендов лекарств по объему продаж в январе-мае 2023 года
|
Бренд
|
Объем продаж янв.-май 2023, млрд руб.
|
Динамика янв.-май 2023/ янв.-май 2022, %
|
Ксарелто
|
5,53
|
-18
|
Эликвис
|
5,31
|
-24
|
Детралекс
|
3,73
|
0
|
Пенталгин
|
3,42
|
12
|
Нурофен
|
3,41
|
1
|
Мексидол
|
3,33
|
-2
|
Ингавирин
|
3,32
|
-15
|
Гептрал
|
3,27
|
1
|
Эдарби
|
3,21
|
15
|
Арбидол
|
3,20
|
-65
|
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Среди корпораций на первом месте Stada с ростом продаж на 5%. «Отисифарм», несмотря на падение продаж одного из основных брендов и общей отрицательной динамики, заняла третье место. В прошлом году в январе—мае лидером была «Отисифарм». Стоит отметить появление в первой десятке «Биннофарм Групп», которая в прошлом году была на 14-м месте по итогам первых пяти месяцев.
|
ТОР10 корпораций по объему продаж лекарств в январе-мае 2023 года
|
Корпорация
|
Объем продаж янв.-май 2023, млрд руб.
|
Динамика янв.-май 2023 /янв.-май 2022, %
|
Stada
|
21,70
|
5
|
Bayer
|
21,15
|
-11
|
Отисифарм
|
18,92
|
-23
|
Abbott
|
17,86
|
-2
|
Servier
|
17,49
|
1
|
Novartis
|
16,07
|
-15
|
Teva
|
15,81
|
4
|
Sanofi
|
15,62
|
-10
|
KRKA
|
15,47
|
6
|
Биннофарм Групп
|
13,79
|
29
|
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
*2 уровень EphMRA
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