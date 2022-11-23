В перечень субсидируемых товаров по программе повышения конкурентоспособности вносят изменения

Минпромторг намерен расширить список продукции для целей реализации господдержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. В частности, в перечне оказались новые виды фармацевтической продукции. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов правовых нормативных актов.

Документом предлагается добавить следующие коды ТН ВЭД ЕАЭС:

3407 00 000 0 (пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки; «зубоврачебный воск» или составы для получения слепков зубов, расфасованные в наборы, в упаковки для розничной продажи ‎или в виде плиток, в форме подков, в брусках или аналогичных формах; составы для зубоврачебных целей прочие на основе гипса (кальцинированного гипса или сульфата кальция);

3822 (реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, не расфасованные или расфасованные в наборы, кроме товаров товарной позиции 3006; сертифицированные эталонные материалы).

Также в списке появились интермедиаты в химической промышленности и других отраслях.

В начале ноября стало известно, что Минпромторг доработает типовое соглашение о порядке субсидирования производителей в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Предлагается расширить права и обязанности сторон такого соглашения в случае расширения условий участия в программе.