В правила маркировки для закупок медизделий подготовили изменения

28.08.2025
12:42
Дина Коблова
Системы ГИС МТ и ГИС ЕИС интегрируют для проведения госзакупок медизделий, с таким предложением выступил Минпромторг. Данные о поставках по госконтрактам будут автоматически передаваться в систему мониторинга, а для медучреждений, закупающих товары для лечения, процедура будет упрощена.
Фото: 123rf.com

Минпромторг собирается внести изменения в правила маркировки отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации, (утверждены Постановлением Правительства РФ № 894 от 31.05.2023). Проект постановления проходит общественное обсуждение до 11 сентября.

Авторы документа предлагают уточнить понятие «вывод из оборота». Согласно проекту выводом из оборота будет являться продажа юрлицам (включая закупки для госнужд), если цель не связана с последующей перепродажей. Исключение составят случаи приобретения товаров для медицинской деятельности и оказания соцмедуслуг (в том числе для госнужд).

Согласно проекту действие Правил не будет распространяться на товары по сделкам с гостайной при транспортировке, а также на товары, закупленные по особым процедурам закупок по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В перечень операций, по которым сведения передаются в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (ГИС МТ) добавляются поставки по государственным (муниципальным) контрактам (договорам).

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Постановление не распространяется на закупки, извещения о которых размещены в ГИС ЕИС до вступления документа в силу, а также на контракты, заключенные до этой даты.

Обязательную маркировку для медизделий, антисептиков, БАД и кресел-колясок ввели в 2023 году.

