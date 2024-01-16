В проект по согласованию вывоза патогенов в недружественные страны внесли изменения

Минздрав внес изменения в проект постановления, который предлагает наделить ФСБ правом отказывать в вывозе патогенных микроорганизмов и вирусов в недружественные государства. Соответствующий проект постановления сейчас находится на портале regulation.gov.ru.

Документ разместил Минздрав еще в августе 2023 года, он был подготовлен по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой. Сейчас в проект постановления внесены изменения. Так, ФСБ будет рассматривать и принимать решение о согласовании или отказе в согласовании вывоза патогенов в течение семи рабочих дней. В прежней версии документа было указано, что это необходимо сделать в пятидневный срок.

Также основанием для принятия решения об отказе в выдаче согласования вывоза патогенных микроорганизмов и вирусов в государства, совершающие недружественные действия, станет наличие угроз безопасности России, обнаруженных ФСБ. Ранее было указано, что основанием может стать несоблюдение принципа взаимности при обмене патогенами. Кроме того, решение о согласовании или об отказе будет направлять ФСБ. Ранее в документе также был указан МИД.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что действия иностранных партнеров на нынешнем этапе развития международных отношений несут риск возникновения негативных последствий для биологической безопасности России. Чтобы их минимизировать, Минздрав предложил дополнить перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на вывоз патогенных микроорганизмов и вирусов ‎в недружественные государства отсутствие согласования ФСБ и МИД. Сейчас в списке таких стран находятся члены Европейского союза, а также Канада, США, Швейцария, Япония и ряд других государств.

В случае принятия документа он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.