Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
В программу развития...

В программу развития промышленности включат технологический суверенитет

22.06.2023
11:21
Артем Косенок
Госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» дополнят положениями по обеспечению технологического суверенитета. С такой инициативой выступил Минпромторг, документ вступит в силу со дня опубликования.
Фото: katemangostar/ru.freepik.com

Минпромторг намерен включить технологический суверенитет в госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Ведомство разместило соответствующий проект постановления на портале проектов нормативных правовых актов. Документ вступит в силу со дня опубликования.

Проект постановления направлен на дополнение госпрограммы № 16 (приоритеты и цели государственной политики, задачи государственного управления) положениями по обеспечению технологического суверенитета ‎в сфере ее реализации. В пояснительной записке отмечается, что эти изменения также направлены на уточнение оценки текущего состояния сферы реализации программы с учетом введения против России экономических санкций со стороны недружественных государств.

В июне правительство объединило госпрограмму «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» с программой «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Консолидация позволит гибко реагировать на потребности в дополнительных механизмах поддержки фармацевтической и медицинской промышленности, оперативно определять их ресурсное обеспечение и обеспечить реализацию, говорилось в пояснительной записке к документу.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.