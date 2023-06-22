В программу развития промышленности включат технологический суверенитет

Минпромторг намерен включить технологический суверенитет в госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Ведомство разместило соответствующий проект постановления на портале проектов нормативных правовых актов. Документ вступит в силу со дня опубликования.

Проект постановления направлен на дополнение госпрограммы № 16 (приоритеты и цели государственной политики, задачи государственного управления) положениями по обеспечению технологического суверенитета ‎в сфере ее реализации. В пояснительной записке отмечается, что эти изменения также направлены на уточнение оценки текущего состояния сферы реализации программы с учетом введения против России экономических санкций со стороны недружественных государств.

В июне правительство объединило госпрограмму «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» с программой «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Консолидация позволит гибко реагировать на потребности в дополнительных механизмах поддержки фармацевтической и медицинской промышленности, оперативно определять их ресурсное обеспечение и обеспечить реализацию, говорилось в пояснительной записке к документу.