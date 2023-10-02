В российском подразделении Sandoz назначен новый гендиректор

В составе руководства российского подразделения Sandoz произошли изменения. Генеральным директором с 1 октября назначена Анна Бочкарева, сообщили в пресс-службе компании. Ранее она занимала должность директора департамента по развитию розничного, оптового и тендерного сегментов рынка Sandoz в России.

Манлио Флоренцано покинул этот пост в связи с окончанием контракта в России. Он занимал эту должность с 2018 года. Флоренцано продолжит свою деятельность в Sandoz в Японии.

Бочкарева работает в фармацевтической отрасли 17 лет. Свою карьеру она начала в качестве медицинского представителя в Sanofi, где на протяжении десяти лет занимала разные позиции, работала в отделах продаж и маркетинга по различным терапевтическим областям.

В 2017 году пришла в Sandoz на позицию директора по маркетингу бизнес-подразделения рецептурных препаратов. Затем возглавила подразделение рецептурных препаратов.