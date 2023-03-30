В трех регионах России открылись фармацевтические заводы. В церемонии их запуска в режиме видеосвязи принял участие Президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля. Также в мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие высокопоставленные лица.

На предприятии «Отисифарм Про» в Калининграде будет выпускаться широкий спектр лекарств, в том числе антибиотики, противовирусные, иммуномодулирующие, анальгезирующие, ноотропные и муколитические препараты.

На площадке АО «Биохимик» в Саранске начнется производство фармацевтических субстанций по 130 наименованиям, в числе которых средства против онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, ВИЧ, а также антибиотики, противовоспалительные препараты и миорелаксанты.

Вторая очередь завода «Фармасинтез-Норд» в Санкт-Петербурге позволит нарастить выпуск биотехнологических фармсубстанций и препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний человека, а также генно-инженерных инсулинов и вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт».

«Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе оригинальных, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа, особенно со стороны тех поставщиков, которые создают порой для нас немало трудностей», – отметил Путин.

По его словам, нужно модернизировать оборудование и строить новые производства, совершенствовать технологии, наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров, а также улучшать подготовку специалистов – технологов, фармацевтов и провизоров.

Президент заверил, что государство продолжит развивать механизмы поддержки отрасли. В частности, с этого года запустит программу по предоставлению инвестиционных кредитов по льготной ставке на создание мощностей по синтезу фармсубстанций и производству лекарств по полному циклу.

Также вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что открытые заводы получили льготные займы Фонда развития промышленности суммарно на 3 млрд руб. В дальнейшем, по его словам, создание таких заводов будет поддерживаться через новый механизм кластерной инвестплатформы. Сейчас в проработке 12 проектов на 80 млрд руб. под выпуск почти 150 видов субстанций. Это комплексные инициативы, включающие подбор и синтез молекул, разработку технологий производства и организацию серийного выпуска тысяч тонн фармсубстанций в год, отметил Мантуров.

Также он добавил, что в 2022 году открыто еще семь предприятий: наибольшие мощности у заводов в Приморском крае, Свердловской и Белгородской областях. Компании обеспечивают полный цикл производства уже более половины номенклатуры жизненно необходимых и важнейших лекарств. В 2023 году собственными субстанциями планируется обеспечить еще 10% препаратов перечня ЖНВЛП.

Ранее президент поручил правительству рассмотреть до 1 апреля вопрос о дополнительной поддержке производства лекарственных средств. Также к этому времени Минпромторг и Минздрав должны принять меры, чтобы обеспечить запас препаратов на период роста сезонной заболеваемости.