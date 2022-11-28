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ВОЗ будет называть...

ВОЗ будет называть оспу обезьян новым термином

28.11.2022
17:12
Николай Соколов

ВОЗ заявила, что будет использовать новый термин для обозначения оспы обезьян — mpox. Предыдущее название признано «расистским и стигматизирующим».

Всемирная организация здравоохранения начнет использовать новый термин mpox в качестве синонима обезьяньей оспы, об этом сообщается на сайте организации. ВОЗ решила ввести его из-за жалоб на то, что предыдущее название было «расистским» и «стигматизирующим».

«Оба названия будут использоваться одновременно в течение одного года, пока «обезьянья оспа» будет постепенно выводиться из употребления», — заявили в организации.

Ранее эксперты предупреждали, что название «обезьянья оспа» может подвергнуть опасности приматов, в честь которых она была названа, но которые почти не играют роли в ее распространении. Например, в начале этого года в Бразилии были зафиксированы нападения людей на обезьян из-за опасений заразиться болезнью. Также старое название бросает тень на Африку, с которой ассоциируются эти животные.

В ходе нескольких встреч «ряд отдельных лиц и стран выразили озабоченность и попросили ВОЗ предложить способ изменить название», сообщает организация. В соответствии с регламентом Международной классификации болезней (МКБ), были проведены консультации, собраны мнения ряда экспертов и представителей общественности.

Термин «обезьянья оспа» останется доступным для поиска в МКБ в качестве исторической информации, а название mpox будет включено в МКБ-10 в «ближайшие дни», отмечает ВОЗ.

Оспа обезьян была обнаружена в 1958 году и названа в честь первого животного, у которого проявились симптомы заболевания. До 2022 года в основном была распространена в странах Западной и Центральной Африки. По данным ВОЗ, в настоящее время в 110 странах зарегистрировано около 80 тыс. подтвержденных случаев заболевания и 55 смертей.

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