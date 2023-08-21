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ВОЗ начала мониторинг...

ВОЗ начала мониторинг варианта BA.2.86 из-за большого числа мутаций

21.08.2023
12:50
Артем Косенок
ВОЗ внесла вариант BA.2.86 в список находящихся под наблюдением. Это связано с большим числом мутаций, пояснили в организации.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала мониторинг варианта BA.2.86 коронавирусной инфекции. Из-за большого числа мутаций его включили в список вариантов, которые находятся под наблюдением. Об этом сообщила ВОЗ на своей странице в соцсети X (Twitter).

В организации добавили, что пока поступили сообщения лишь о нескольких последовательностях этого варианта из небольшого числа стран. В связи с этим требуется больше данных для понимания этого варианта и степени его распространения.

«Количество мутаций требует внимания. ВОЗ будет информировать страны и общественность по мере получения дополнительной информации», — отметили в организации.

В опубликованном еженедельном информационном бюллетене по COVID-19 ВОЗ сообщила, что вариант BA.2.86 несет более 30 мутаций шиповидного гена. Известно только о четырех последовательностях этого варианта, эти сведения поступили из трех стран: Израиля, Дании и США, говорится в сообщении.

Сейчас семь вариантов коронавируса включены ВОЗ в список вариантов, находящихся под наблюдением. Еще три — в перечень вариантов, «вызывающих интерес». Так, в августе ВОЗ внесла вариант коронавируса EG.5, а также его подвариант EG.5.1 в список представляющих интерес. При этом связанный с ним риск для общественного здоровья признан низким. Новому варианту присвоено название Eris («Эрида»), писал «ФВ».

В начале мая ВОЗ отозвала статус «чрезвычайной ситуации» для COVID-19. Такой статус заболевание носило с января 2020 года. Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что уже более года пандемия имеет тенденцию к угасанию и это позволило большинству стран вернуться к той жизни, какой она была до COVID-19.

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