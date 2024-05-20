ВОЗ обновила список представляющих угрозу приоритетных патогенов

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовали Список приоритетных бактериальных патогенов (BPPL). Предыдущая версия документа вышла в 2017 году.

В документе отмечено, что устойчивость патогенов к противомикробным препаратам во многом обусловлена неправильным и чрезмерным их применением.

В группу крайне приоритетных патогенов добавили грамотрицательные бактерии, устойчивые к антибиотикам последнего резерва, и устойчивые к рифампицину микобактерии туберкулеза. Эксперты отметили, что они представляют серьезную глобальную угрозу из-за их резистентности к существующей терапии и способности передавать устойчивость другим бактериям.

К патогенам высокого уровня приоритетности отнесли бактерии рода Salmonella и Shigella. Они связаны с высокой заболеваемостью, особенно в странах с низким или средним уровнем дохода наряду с Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus. Кроме того, в эту группу вошли устойчивые к антибиотикам Neisseria gonorrhoeae и Enterococcus faecium. Они могут вызывать персистирующие инфекции и обладают множественной устойчивостью к антибиотикам.

К патогенам среднего уровня приоритетности отнесли стрептококки групп A и B (внесены в список впервые), Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae.

Из нового списка удалили пять комбинаций патоген—антибиотик, которые входили в BPPL 2017, и добавили четыре новые комбинации. В качестве отдельного пункта в список крайне приоритетных патогенов внесли энтеробактерии, устойчивые к цефалоспоринам третьего поколения. Авторы отметили, что это подчеркивает тяжесть вызываемых ими заболеваний и необходимость целенаправленных вмешательств, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. А исключение из группы крайне приоритетных патогенов Pseudomonas aeruginosa, устойчивой к карбапенему, указывает на снижение резистентности в мире.