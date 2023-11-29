ВОЗ одобрила для экстренного применения 12-ю вакцину от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила противоковидную вакцину Nuvaxovid в список прививок, рекомендованных для экстренного применения среди пациентов в возрасте от 12 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе фармацевтической компании Novavax.

Добавление в список вакцины от COVID-19 американского производителя позволит 194 государствам — членам ВОЗ ускорить регистрацию препарата у своих регуляторных органов и впоследствии импортировать препарат на свою территорию. Nuvaxovid может храниться при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия и имеет срок годности 12 месяцев, что упрощает ее доставку в страны третьего мира.

Nuvaxovid — уже вторая вакцина компании Novavax в перечне препаратов от COVID-19 для экстренного применения ВОЗ. Первой стала Covovax в 2021 году. Разница между ними заключается в целенаправленности Nuvaxovid на XBB.1.5-вариант «Омикрона» («Кракен»). Препарат разработан с использованием технологии рекомбинантных наночастиц, которая позволяет доставлять действующее вещество в цитоплазму целевых клеток и стимулировать выработку антител в организме.

Включив Nuvaxovid, ВОЗ пополнила список одобренных для экстренного применения противоковидных вакцин 12-м препаратом. Ранее в перечень были включены вакцины против COVID-19 таких компаний, как Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Covishield, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac, CanSino Biologics и Bharat Biotech.

Вакцина от COVID-19 Novavax была зарегистрирована американским и европейским регулирующими органами в прошлом месяце. Как сообщает производитель препарата, в ходе клинических испытаний наиболее распространенными побочными эффектами от препарата были головная боль, тошнота, боли в мышцах, боль в месте укола, слабость и недомогание. По данным ВОЗ, эффективность Nuvaxovid против легкой, средней и тяжелой формы COVID-19 составила 90%.