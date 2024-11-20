ВОЗ одобрила вторую вакцину от оспы обезьян для экстренного применения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину от оспы обезьян японской компании KM Biologics в список препаратов для экстренного применения. Правительство Японии передаст 3,05 млн доз вакцины LC16m8 в комплекте со специальными иглами для нее Демократической Республике Конго (ДРК), сообщила пресс-служба ВОЗ.

Разработка компании KM Biologics стала вторым препаратом, применение которого ВОЗ разрешила для борьбы с оспой обезьян. Первое одобрение от международной организации получила вакцина датской Bavarian Nordic после критики за несвоевременное реагирование на эпидемию. Как отмечается, японская вакцина успешно использовалась во время предыдущих вспышек оспы обезьян, доказав безопасность и эффективность, в том числе у ВИЧ-положительных пациентов с контролируемым течением заболевания.

Этим летом ВОЗ во второй раз за последние два года признала распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Поводом послужила миграция нового штамма вируса (клада Ib) из ДРК в соседние государства.

В 2024 году на Африканском континенте число случаев заражения оспой обезьян превысило более 50,5 тыс., из них 1,1 тыс. закончились летальным исходом. География заболевания охватила 80 стран, 19 из которых — африканские.