ВОЗ предложила создать совет по ускорению разработки новых вакцин от туберкулеза

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал ускорить разработку новых вакцин от туберкулеза. Во время своего выступления на Давосском форуме во вторник, 17 января, он сообщил о планах создания совета, который займется решением этой задачи, передает ТАСС.

Он напомнил, что имеющаяся сейчас лицензированная вакцина от туберкулеза БЦЖ была создана 100 лет назад. По его мнению, международному сообществу следует извлечь уроки из пандемии COVID-19. Вакцину против коронавируса удалось получить быстро, тогда как работа над новыми и более эффективными, чем БСЖ, вакцинами от туберкулеза, начавшаяся десятилетия назад, отстает, сказал Гебрейесус.

По его словам, сейчас ведется работа над 16 вакцинами-кандидатами и она может быть ускорена с участием правительств, бизнеса, научных кругов и гражданского общества. В ВОЗ пояснили, что совет по ускорению разработки вакцин от туберкулеза призван облегчить лицензирование и применение эффективных новых вакцин, способствовать взаимодействию между инвесторами, международными организациями и правительствами, чтобы преодолеть барьеры в их разработке.

По данным организации, в 2021 году в мире заболели туберкулезом около 10,6 млн человек. При этом в 1,6 млн случаев болезнь закончилась летальным исходом.

Ранее ВОЗ сообщала о 13 активных клинических исследованиях кандидатов в прошлом году, девять из них — профилактические вакцины, три — терапевтические, одну вакцину разрабатывают для предотвращения заражения и прогрессирования. Разработки восьми вакцин прекращены. Для борьбы с туберкулезом потребуются два типа вакцин: предотвращающие заболевание до контакта с патогеном и предотвращающие прогрессирование после контакта, писал «ФВ».