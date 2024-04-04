ВОЗ присвоила препарату BCD-180 от болезни Бехтерева МНН

Всемирная организация здравоохранения присвоила оригинальному препарату BCD-180 для терапии рентгенологического аксиального спондилоартрита (р-аксСпА, болезнь Бехтерева) международное непатентованное наименование сенипрутуг, сообщили в пресс-службе компании «Биокад».

Препарат разработан компанией совместно с группой ученых РНИМУ им. Н.И. Пирогова под руководством доктора биологических наук, академика РАН Сергея Лукьянова. Он представляет собой эффекторное антитело против определенного участка Т-клеточного рецептора, который называется TRBV9. Это первое в мире терапевтическое антитело, связывающееся с сегментом TRBV9.

Препарат приводит к таргетному уничтожению только небольшой группы патогенных Т-лимфоцитов, ответственных за запуск масштабной иммунной реакции против собственных тканей. Другие клетки при этом не затрагиваются. В отличие от существующих опций терапии, действие лекарственного средства точечно направлено на причину заболевания, а не на устранение последствий.