ВОЗ включила в рекомендации препарат для профилактики ВИЧ раз в полгода

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально рекомендовала использовать инъекционный препарат Yeztugo (lenacapavir) от фармацевтической компании Gilead Sciences. Пресс-релиз об этом опубликован на официальном сайте.

Решение было объявлено на 13-й Международной конференции по СПИДу, проходившей в Кигали, столице Руанды. Это первое разрешенное к применению средство для доконтактной профилактики ВИЧ, которое вводится раз в полгода. Месяц назад его одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

В сообщении приводятся слова генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, который отметил, что пока не создана вакцина от ВИЧ, lenacapavir — это лучшая антиретровирусная терапия с длительным периодом действия. По результатам III фазы клинических испытаний PURPOSE 1 и PURPOSE 2 с участием более 4000 человек, лекарство снижает риск заражения инфекцией на 96%.

В прошлом году журнал Science признал lenacapavir «прорывом года». Однако препятствием для широкого внедрения в медицинскую практику может стать высокая цена. В США годовой курс лечения стоит 28 218 долл.

В 22 тыс. долл. обойдется аналогичный Apretude (cabotegravir) от ViiV Healthcare (принадлежит британскому фармгиганту GSK). Требуется делать инъекции раз в два месяца. ВОЗ рекомендовала его к использованию в 2022 году.

Ежегодно число ВИЧ-инфицированных растет на 1,3 млн человек. Более 70% случаев приходится на Африку южнее Сахары. Ситуация в регионе может ухудшиться после того, как в июне администрация президента США Дональда Трампа урезала финансирование инициативы PEPFAR, помогавшей африканцам в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Благодаря ей в 2024 году более 20 млн жителей континента получали антиретровирусные средства. По данным ООН, при таком раскладе с 2025 по 2029 гг. людей с положительным ВИЧ-статусом станет на 6 млн больше, а число умерших от СПИДа достигнет 4 млн.