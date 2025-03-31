ВСП предложил оперативно включить в программу госгарантий на 2025 год десять препаратов

Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил включить семь МНН онкологических и онкогематологических препаратов и три МНН группы генно-инженерных биологических лекарственных препаратов (ГИБП) в схемы терапии по программе госгарантий на 2025 год. Благодаря этому пациенты смогут закупать лекарства по полису ОМС уже в этом году, а не через год. Письмо, направленное на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, оказалось в распоряжении «Ведомостей».

По данным союза, в 70% случаев именно за счет ОМС в рамках клинико-статистических групп (КСГ) проводится лечение среднетяжелых и тяжелых форм хронических неинфекционных заболеваний с использованием ГИБП, а также онкологии противоопухолевыми препаратами. Авторы письма обращают внимание, что Федеральный фонд ОМС готов включить отдельные препараты в модель КСГ на 2025 год после их внесения в Перечень ЖНВЛП.

ВСП не в первый раз поднимает проблему того, что сроки выхода распоряжения правительства о расширенном Перечне ЖНВЛП и включение новых лекарств в программу госгарантий не синхронизированы, отмечает сопредседатель союза Юрий Жулев. Так, в 2025 году сначала была утверждена программа госгарантий на год, а уже после — обновлен Перечень ЖНВЛП. Из-за этого одобренные препараты еще год не попадают в программу госгарантий.

Таким образом, пациенты лишаются доступа к жизненно необходимой терапии, а положительный эффект от снижения цен на лекарства при включении в Перечень ЖНВЛП нивелируется, следует из письма ВСП.

Ранее реформировать процедуры включения лекарств в специализированные перечни и в клинические рекомендации предложила Ассоциация фармацевтических компаний «Фармацевтические инновации» («Инфарма»).