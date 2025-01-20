Правительство обновило лекарственные перечни

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал Распоряжение Правительства № 10-р от 15.01.2025 о внесении поправок в распоряжение № 2406-р от 12.10.2019. Перечень ЖНВЛП пополнился 18 препаратами, двумя лекарственными формами для двух МНН, список препаратов по программе ВЗН — одним МНН. Из минимального ассортимента аптек правительство исключило одну из лекарственных форм амоксициллина.

Что включили в перечень

Среди новых препаратов пять противоопухолевых лекарств, четыре — для лечения хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы, по два МНН для лечения аутоиммунных заболеваний, сердечно-сосудистых болезней, бактериальных инфекций. Четыре препарата в списке новых разработали российские фармкомпании.

«Биокад» создал комбинированный препарат для лечения нерезектабельной или метастатической меланомы нурулимаб + пролголимаб, «Валента Фармацевтика» — препарат фампридин, который применяется при нарушении ходьбы у взрослых пациентов с рассеянным склерозом, «Авексима Диол» представила антикоагулянт для профилактики тромботических осложнений при COVID-19.

В ВЗН правительство включило изатуксимаб для лечения множественной миеломы и рефрактерной множественной миеломы, а также даратумумаб в форме раствора для подкожного введения. В августе 2024 года комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней также одобрила включение в ЖНВЛП и ВЗН равулизумаба для терапии пароксизмальной ночной гемоглобинурии. Однако в декабре комиссия пересмотрела это решение и решила не включать МНН в перечни.

В ноябре 2024 года Минздрав также рекомендовал включить в ЖНВЛП препарат гофликицепт от идиопатического рецидивирующего перикардита и антибиотик цефтобипрол медокарил. Однако в обновленном перечне этих лекарств пока нет.

Что исключили из перечня

Из минимального ассортимента аптек правительство исключило амоксициллин в лекарственной форме «порошок для приготовления суспензии для приема внутрь». Препарат не поступал в аптеки с 2021 года, при этом до сих пор они могли получить штраф за его отсутствие.

Как менялись перечни

В декабре 2021 года правительство расширило Перечень ЖНВЛП за счет 12 новых МНН, перечень ВЗН — 4 МНН. В декабре 2022 года, несмотря на более чем 20 одобренных МНН, в перечень вошли только пять: рамиприл (применяется при сердечно-сосудистых заболеваниях), антибиотик III поколения цефотаксим + [сульбактам], комбинированный препарат от ВИЧ тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин, противоопухолевый пэгаспаргаза и препарат кальция полистиролсульфонат (применяется при гиперкалиемии).

В июне 2023 года в Перечень ЖНВЛП включены лекарственные формы для четырех препаратов. Для противовирусного глекапревира + пибрентасвира добавлены гранулы. Это форма показана детям с хроническим гепатитом С в педиатрической дозировке.

Новая лекарственная форма (таблетки диспергируемые) добавлена для препарата сапроптерин, который назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией. Для обезболивающего препарата «Просидол» также добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки.

В январе 2024 года компания «Биокад» обратилась в ФАС с жалобой на бездействие чиновников Минздрава из-за того, что комиссия по формированию перечней не собиралась с февраля 2023 года. В феврале 2024 года комиссия собралась на заседание и одобрила к включению пять препаратов:

сампэгинтерферона бета-1а,

дивозилимаб,

ламивудин + фосфазид,

цефепим + [сульбактам],

тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат.

Первые два лекарства из этого списка разработала компания «Биокад». Эти препараты также рекомендованы для ВЗН. В апреле вышло распоряжение правительства, которое внесло изменения в перечни.