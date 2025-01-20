Правительство обновило лекарственные перечни
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал Распоряжение Правительства № 10-р от 15.01.2025 о внесении поправок в распоряжение № 2406-р от 12.10.2019. Перечень ЖНВЛП пополнился 18 препаратами, двумя лекарственными формами для двух МНН, список препаратов по программе ВЗН — одним МНН. Из минимального ассортимента аптек правительство исключило одну из лекарственных форм амоксициллина.
Что включили в перечень
Среди новых препаратов пять противоопухолевых лекарств, четыре — для лечения хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы, по два МНН для лечения аутоиммунных заболеваний, сердечно-сосудистых болезней, бактериальных инфекций. Четыре препарата в списке новых разработали российские фармкомпании.
«Биокад» создал комбинированный препарат для лечения нерезектабельной или метастатической меланомы нурулимаб + пролголимаб, «Валента Фармацевтика» — препарат фампридин, который применяется при нарушении ходьбы у взрослых пациентов с рассеянным склерозом, «Авексима Диол» представила антикоагулянт для профилактики тромботических осложнений при COVID-19.
В ВЗН правительство включило изатуксимаб для лечения множественной миеломы и рефрактерной множественной миеломы, а также даратумумаб в форме раствора для подкожного введения. В августе 2024 года комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней также одобрила включение в ЖНВЛП и ВЗН равулизумаба для терапии пароксизмальной ночной гемоглобинурии. Однако в декабре комиссия пересмотрела это решение и решила не включать МНН в перечни.
В ноябре 2024 года Минздрав также рекомендовал включить в ЖНВЛП препарат гофликицепт от идиопатического рецидивирующего перикардита и антибиотик цефтобипрол медокарил. Однако в обновленном перечне этих лекарств пока нет.
Что исключили из перечня
Из минимального ассортимента аптек правительство исключило амоксициллин в лекарственной форме «порошок для приготовления суспензии для приема внутрь». Препарат не поступал в аптеки с 2021 года, при этом до сих пор они могли получить штраф за его отсутствие.
Как менялись перечни
В декабре 2021 года правительство расширило Перечень ЖНВЛП за счет 12 новых МНН, перечень ВЗН — 4 МНН. В декабре 2022 года, несмотря на более чем 20 одобренных МНН, в перечень вошли только пять: рамиприл (применяется при сердечно-сосудистых заболеваниях), антибиотик III поколения цефотаксим + [сульбактам], комбинированный препарат от ВИЧ тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин, противоопухолевый пэгаспаргаза и препарат кальция полистиролсульфонат (применяется при гиперкалиемии).
В июне 2023 года в Перечень ЖНВЛП включены лекарственные формы для четырех препаратов. Для противовирусного глекапревира + пибрентасвира добавлены гранулы. Это форма показана детям с хроническим гепатитом С в педиатрической дозировке.
Новая лекарственная форма (таблетки диспергируемые) добавлена для препарата сапроптерин, который назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией. Для обезболивающего препарата «Просидол» также добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки.
В январе 2024 года компания «Биокад» обратилась в ФАС с жалобой на бездействие чиновников Минздрава из-за того, что комиссия по формированию перечней не собиралась с февраля 2023 года. В феврале 2024 года комиссия собралась на заседание и одобрила к включению пять препаратов:
- сампэгинтерферона бета-1а,
- дивозилимаб,
- ламивудин + фосфазид,
- цефепим + [сульбактам],
- тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат.
Первые два лекарства из этого списка разработала компания «Биокад». Эти препараты также рекомендованы для ВЗН. В апреле вышло распоряжение правительства, которое внесло изменения в перечни.
|
Препараты, одобренные для обновления лекарственных перечней в 2025 году
|
№
|
МНН
|
Торговое наименование
|
Показание
|
Производитель / заявитель
|
Лекарственная форма
|
Перечень
|
Примечания
|
Включение
|
1
|
Алоглиптин + пиоглитазон
|
Инкресинк
|
Сахарный диабет
|
Нижфарм
|
Таблетки
|
ЖНВЛП
|
-
|
2
|
Алпелисиб
|
Пикрэй
|
Положительный по HR+, отрицательный по HER2, распространенный/метастатический рак молочной железы с мутацией гена PIK3CA (PIK3CA+)
|
Novartis
|
Таблетки
|
ЖНВЛП
|
-
|
4
|
Анифролумаб
|
Сафнело
|
Системная красная волчанка с наличием аутоантител
|
AstraZeneca
|
Раствор для инфузий
|
ЖНВЛП
|
-
|
5
|
Атазанавир + ритонавир
|
Атазор-Р
|
ВИЧ-инфекция
|
Фармасинтез
|
Таблетки
|
ЖНВЛП
|
-
|
6
|
Беклометазон + гликопиррония бромид + формотерол
|
Тримбоу
|
Хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма
|
Chiesi Farmaceutici
|
Аэрозоль для ингаляций дозированный
|
ЖНВЛП
|
-
|
7
|
Биапенем
|
Бианемер-АГ
Биапенем
Биапенем-АФ Биапенем Джиэфси
|
Антибактериальный препарат
|
Алтегра
Джодас Экспоим
АлФарма
Джиэфси
|
Порошок для приготовления раствора для инфузий
|
ЖНВЛП
|
-
|
8
|
Будесонид + гликопиррония бромид + формотерол
|
Брезтри Аэросфера
|
Хроническая обструктивная болезнь легких
|
AstraZeneca
|
Аэрозоль для ингаляций дозированный
|
ЖНВЛП
|
-
|
9
|
Гликопиррония бромид + индакатерол + мометазон
|
Энерзейр Бризхалер
|
Бронхиальная астма
|
Novartis
|
Капсулы с порошком для ингаляций
|
ЖНВЛП
|
-
|
10
|
Даратумумаб
|
Дарзалекс
|
Множественная миелома
|
Janssen
|
Раствор для подкожного введения
|
ЖНВЛП, ВЗН
|
Включение лекформы
|
11
|
Занубрутиниб
|
Брукинза
|
Мантийноклеточная лимфома
|
BeiGene
|
Капсулы
|
ЖНВЛП
|
12
|
Изатуксимаб
|
Сарклиза
|
Множественная миелома, рефрактерная множественная миелома
|
Sanofi
|
Концентрат для приготовления раствора для инфузий
|
ВЗН
|
-
|
13
|
Инотузумаб озогамицин
|
Биспонса
|
Рецидивирующий или рефрактерный CD22-положительный В-клеточный острый лимфобластный лейкоз из клеток-предшественников
|
Pfizer
|
Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
|
ЖНВЛП
|
-
|
14
|
Инклисиран
|
Сибрава
|
Первичная гиперхолестеринемия (семейная гетерозиготная и несемейная гиперхолестеринемия)
|
Novartis
|
Раствор для подкожного введения
|
ЖНВЛП
|
-
|
15
|
Инсулин лизпро
|
РинЛиз 200
|
Сахарный диабет
|
Герофарм
|
Раствор для подкожного введения (дозировка 200 МЕ/мл)
|
ЖНВЛП
|
Включение лекформы
|
16
|
Нурулимаб + пролголимаб
|
Нурдати
|
Нерезектабельная или метастатическая меланома
|
Биокад
|
Концентрат для приготовления раствора для инфузий
|
ЖНВЛП
|
-
|
17
|
Полатузумаб ведотин
|
Полайви
|
Диффузная B-крупноклеточная лимфома
|
Roche
|
Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
|
ЖНВЛП
|
-
|
18
|
Роксадустат
|
Эврензо
|
Анемия у пациентов с хронической болезнью почек
|
Astellas
|
Таблетки
|
ЖНВЛП
|
-
|
19
|
Тезепелумаб
|
Тезспире
|
Бронхиальная астма
|
AstraZeneca
|
Раствор для подкожного введения
|
ЖНВЛП
|
-
|
20
|
Фампридин
|
Кинезиа
|
Нарушение ходьбы у взрослых пациентов с рассеянным склерозом
|
Валента Фарм
|
Таблетки
|
ЖНВЛП
|
-
|
21
|
Эсмолол
|
Бревиблок, Бревикард, Эсмолол
|
Суправентрикулярная тахикардия, мерцание предсердий и трепетание предсердий
|
Baxter
ЭкоФармПлюс
Аспектус Фарма
|
Раствор для внутривенного введения
|
ЖНВЛП
|
-
|
22
|
N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамида гидрохлорид
|
Димолегин
|
Профилактика тромботических осложнений при COVID-19
|
Авексима Диол
|
Таблетки
|
ЖНВЛП
|
-
|
Исключение
|
1
|
Амоксициллин
|
Оспамокс
Амосин
Медоклав
|
Антибиотик
|
Sandoz
Полло
Medochemie
|
Порошок для приготовления суспензии
|
Минимальный ассортимент аптек
|
Исключение в указанной лекформе
|
Источник: Минздрав РФ, ГРЛС
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